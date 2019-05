Juventus-Torino | probabile formazione | Cristiano Ronaldo guiderà i bianconeri nel derby

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) La, questa mattina, ha lavorato per preparare la gara contro il. I Campioni d'Italia, come ha sottolineato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, si sono allenati davvero bene in vista del. Per la sfida di domani, il tecnico livornese ritroverà Martin Caceres, ma ha perso Daniele Rugani che ha accusato dei fastidi fisici. Non è nell'elenco dei convocati nemmeno Paulo Dybala: in settimana si era parlato di un possibile recupero per ilma alla fine si è preferito non rischiarlo. Dunque domani in attacco la Juve schiereràe Federico Bernardeschi a completare il reparto ci potrebbe essere Juan Cuadrado. Mentre Moise Kean non dovrebbe essere titolare, anche se al momento è in ballottaggio con il colombiano. Le altre certezze disono rappresentate da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.vuole vincere la classifica ...

