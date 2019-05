Juventus-Torino | Allegri conferenza stampa | le parole del tecnico

Juventus Torino probabili formazioni : Cancelo dal 1' - c’è la nuova mezz’ala : Juventus Torino probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Juventus e Torino valida per la 35^ giornata di Serie A. Derby della Mole fondamentale per la compagine granata, a caccia del sogno Champions. Un sogno che vedrà gli uomini di Mazzarri combattere contro Milan, Roma, Atalanta e Lazio. Sarà complicato, ma […] More

Juventus-Torino - arriva la sentenza del Giudice Sportivo per Mazzarri : Juventus-Torino – Il Derby è già iniziato, una partita speciale che per la città di Torino è quasi un evento. Nessuna squalifica per il tecnico del Torino. Walter Mazzarri, allenatore del Torino, sarà regolarmente in panchina per il derby di venerdì sera contro la Juventus. Il Giudice Sportivo, infatti, gli ha comminato solo una multa […] More

Juventus-Torino del 3 maggio : i granata puntano alla zona Champions : Juventus-Torino, derby torinese del 3 maggio, che è in programma alle ore 20:30, è diventata una partita di campionato più importante di quello che ci si aspettava: con un grande girone di ritorno, infatti, gli uomini di mister Walter Mazzarri hanno scalato posizioni in classifica, mostrando di avere aumentato la loro autostima, fino alla vittoria contro il Milan nell'ultimo turno, che li ha collocati al sesto posto in graduatoria. A questo ...

Juventus-Torino : probabili formazioni - Dybala - Mandzukic e Moretti indisponibili : Juventus-Torino è una gara molto attesa essendo la stracittadina del capoluogo piemontese che dopo tanti anni vede entrambe le formazioni nelle prime posizioni della classifica generale. I padroni di casa si sono infatti confermati per l’ottavo anno consecutivo campioni d’Italia mentre gli ospiti sono sorprendentemente in corsa per occupare uno dei posti che darà il diritto a qualificarsi per la prossima edizione delle coppe europee. Il ...

Juventus-Torino probabili formazioni : Cuadrado dal 1' - ancora out Dybala? : JUVENTUS TORINO probabili formazioni- Dopo il pareggio per 1-1 nel match di San Siro contro l’Inter, la Juventus si prepara al match contro il Torino, sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Calcio d’inizio venerdì ore 20:30. Bianconeri, già campioni d’Italia per l’8^ volta consecutiva, affronteranno un Torino motivato dalla scalata verso la […] More

Juventus - Dybala vuole restare a Torino (RUMORS) : Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente anche da pesanti cessioni, che saranno necessarie anche per un discorso di bilancio. Difficilmente Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto alla Juventus senza rassicurazioni societarie da parte di Agnelli in merito all'eventuale arrivo di giocatori di qualità, e potremmo quindi assistere ad una sorta di 'rivoluzione' di mercato in casa bianconera. Il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Caceres ...

Guardiola-Juventus - Marca e Sun confermano : CR7 lo vuole a Torino : GUARDIOLA JUVENTUS – Giorni fa sembrava solo una suggestione, ma l’ipotesi comincia a circolare tra i media stranieri. Dopo l’indiscrezione di Marca, anche il Sun oggi parla della volontà di Cristiano Ronaldo di avere il tecnico spagnolo il prossimo anno. Il portoghese, dopo aver conquistato la Champions League con il Manchester United e il Real Madrid, […] More

Serie A - Guida arbitrerà Torino-Milan - a Banti Inter-Juventus : Sarà Luca Banti l'arbitro del match clou della 34esima giornata di Serie A, il 'derby d'Italià tra Inter e Juventus in programma domani a San Siro. Al Var è stato designato Mazzoleni. Per quanto ...

Juventus - Neymar è a Torino e i tifosi sognano : il motivo della visita : Juventus Neymar – Solo una suggestione? L’arrivo di Neymar a Torino ha fatto intanto esplodere le voci di mercato. Lo sbarco all’aeroporto di Caselle del fuoriclasse brasiliano nella pomeriggio del 25 aprile ha scosso l’ambiente juventino. I tifosi sognano un colpo estivo dellaJuventus alla Cristiano Ronaldo, ma la dirigenza bianconera ha già smentito l’ipotesi visto […] L'articolo Juventus, Neymar è a Torino ...

Neymar-Juventus - il brasiliano avvistato Torino : i tifosi sognano - ma… : NEYMAR JUVENTUS- Un sogno nel cassetto che difficilmente si tramuterà in realtà, ma i tifosi della Juventus sognano e continueranno a farlo. Neymar è atterrato a Torino e sarà in città per alcune ore, forse giorni. Affare di mercato? No. L’attaccante del PSG farà visita al suo amico Douglas Costa, poi si occuperà di alcune […] More

Serie A - Inter-Juventus compito di Banti. Guida per Torino-Milan : TORINO - L'Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per la 15esima giornata di ritorno di Serie A, in programma domenica 28 aprile alle ore 15.00. ATALANTA - UDINESE Lunedì 29/04 h. 19.00 ...

Juventus - Cristiano Ronaldo fa lo sponsor del talentino portoghese Felix : come lo porta a Torino : Smaltita la festa, un po' sottotono, della Juventus per l'ottavo scudetto di fila, per i dirigenti bianconeri è arrivato il momento di pensare seriamente a come puntellare la rosa per la prossima ...

Coutinho-Juventus - in rotta col Barça : CR7 lo chiama a Torino : Coutinho-Juventus – Non è una stagione felice al Barcellona per Coutinho, nonostante il ‘golazo’ realizzato con il Manchester United nel ritorno dei quarti di Champions League. Il brasiliano è in rotta con i tifosi e lo dimostra la polemica esultanza nei confronti del ‘Camp Nou’ dopo la rete segnata contro gli inglesi. Gesto che non è piaciuto al […] More

Georgina parla di Cristiano Ronaldo e della Juventus : 'A Torino mi trovo benissimo' : Dopo la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo per la Juventus sono arrivati in regalo alcuni giorni di riposo. Infatti, i bianconeri si stanno godendo la Pasqua e la Pasquetta con le rispettive famiglie. Ovviamente anche Cristiano Ronaldo ha deciso di passare un po' di tempo con la compagna Georgina Rodriguez. La coppia è sempre più unita e sabato, dopo la vittoria dello scudetto, CR7 si è girato verso la tribuna dove c'era la fidanzata e ha ...