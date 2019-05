Juventus | senti Cristiano Ronaldo | “conoscono la mia etica del lavoro | non sento la

Juventus - senti Allegri : “Sì - resto qui. Adani? Ecco tutta la verità” : Juventus Allegri- Massimiliano Allegri, ospite alla trasmissione “Che tempo che fa”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo prossimo futuro. Il tecnico si conferma ancora una volta sulla panchina bianconera anche in vista della prossima stagione. Poi la rivelazione sulla lite con Adani, andata in onda nel post partita di […] More

Stasera al 'Meazza' una delle sfide Inter-Juventus meno sentite della storia recente : Questa sera alle ore 20,30 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano scendono in campo Inter e Juventus in una delle edizioni del "derby d’Italia" meno sentite della storia recente. Se la Juve ha già archiviato obiettivi raggiunti e insuccessi stagionali, la compagine milanese invece non ha ancora raggiunto quel terzo posto in campionato che vorrebbe dire qualificazione alla Champions League per la prossima stagione. Questa differenza di "ansia da ...

Inter-Juventus - Nainggolan attacca : “partita particolare perchè potevo finire lì. Pjanic? L’ho sentito perchè…” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato in vista del match di San Siro contro l’Inter, sottolineando di voler vincere per chiudere il discorso Champions “È sempre stata una partita particolare per me perché mi hanno cercato in passato e poi non si è fatto niente. Preferisco sfidare le squadre più forti per cercare di batterle, è una cosa che ho sempre avuto in testa. È la squadra da battere da tanti anni e penso che ...

Juventus - senti Cancelo : “Il mio futuro è qui. Sono migliorato tanto” : Juventus Cancelo- Joao Cancelo, intervistato ai microfoni di “Dazn”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale stagione in bianconero, esprimendo anche alcune rivelazioni sul prossimo futuro. Il terzino bianconero non ha ha dubbi e annuncia la sua permanenza in maglia Juventus. Leggi anche: Juventus Cancelo: “Voglio continuare qui in bianconero” Queste […] L'articolo ...

Juventus - senti Dybala : “Ecco cosa penso del mio nuovo ruolo” : Juventus Dybala- Paulo Dybala, intervistato sulle pagine del “Corriere della Sera“, per la rubrica “Style“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo nuovo ruolo in maglia bianconero, per evidenziare la scelta della maglia numero 10 e infine per raccontare anche Cristiano Ronaldo all’interno dello spogliatoio. Leggi anche: Juventus Inter probabili […] More

Juventus - senti Sconcerti - che stoccata : “La Juve ci ha impoveriti tutti” : Juventus Sconcerti- Mario Sconcerti, noto giornalista, intervistato ai microfoni di “Calciomercato.com”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul campionato e sul dominio della Juventus. Leggi anche: Mercato Juventus, Manolas supera De Ligt: novità in attacco Juventus Sconcerti: “La Juve ci ha impoveriti tutti” “Guarda, io credo questo: la Juventus deve pretendere […] More

Juventus - senti Pirlo : “Non può essere titolare in questa Juve” : Juventus Pirlo- Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale Juventus e sulle scelte in vista del presente, ma soprattutto del futuro. Una Juve che andrà rinforzata per tentare il prossimo assalto Champions. Pochi dubbi per Pirlo, il quale ha così commentato: “A mio […] More

Juventus - senti Pistocchi : “Prima insultavano - ora dicono le stesse cose” : Juventus Pistocchi- Maurizio Pistocchi, intervistato ai microfoni di “Radio Marte”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista a riguardo dell’operato di Allegri sulla panchina bianconera. Il noto giornalista ha sottolineato il suo punto di vista soprattutto sul rapporto con i tifosi bianconeri. Leggi anche: Juventus Fiorentina probabili formazioni, out in 5, gioca […] More

Juventus - senti Marchisio : “Champions? Sogno in frantumi - ecco perchè” : Claudio Marchisio, intervistato ai microfoni del “Corriere della Sera”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Un’eliminazione figlia di una mancanza di certezza, certezza impossibile da calcolare e prenderne atto. Leggi anche: Juventus Fiorentina probabili formazioni, out in 5: Ronaldo guida l’attacco Juventus, Marchisio: “Un ...

Juventus - senti Ancelotti : “Siamo l’unica squadra italiana in Europa” : Juventus Ancelotti- Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Arsenal, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla Juventus e al popolo bianconero. Napoli a caccia di una storica rimonta dopo la sconfitta per 2-0 nel match d’andata. Partenopei chiamati alla prova del nove per cercare di riscattare la […] More

Juventus - senti Pistocchi : “L’Ajax ha vinto in ogni caso” : Juventus Pistocchi- Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match tra Juventus e Ajax. Focus totale sui lancieri e sulla loro situazione economica rapportata all’ottimo risultato raggiunto fino a questo momento. Il noto giornalista ha analizzato gli incassi del club olandese, l’età media dell’Ajax, […] More

Juventus - senti Pistocchi : “Colpo Ramsey? Ecco cosa penso” : Juventus Pistocchi- Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match di ieri sera tra Arsenal e Napoli, evidenziando, nel dettaglio, la grande prestazione di Ramsey, prossimo acquisto della Juventus. Il noto giornalista ha evidenziato tutta la sua stima per il centrocampista gallese, cogliendo l’occasione […] More

Juventus - senti Sconcerti : “Juve? E’ andata bene - non capisco una cosa” : Juventus Sconcerti- Mario Sconcerti, intervenuto su MC Sport, durante “Live Show”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match della Juventus contro l’Ajax, cogliendo l’occasione anche per lanciare alcune frecciatine ai bianconeri. Leggera tiratina d’orecchie per l’atteggiamento della Juventus nel match di ieri contro l’Ajax. Leggi anche: Infortunio Matuidi, prime ...

Spal-Juventus - probabili formazioni : Chiellini tra gli assenti bianconeri : Spal-Juventus è una gara che assume una notevole importanza per entrambe le formazioni che hanno necessariamente bisogno di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi di classifica. I padroni di casa sono invischiati nella lotta per non retrocedere e al momento possono vantare 4 punti di vantaggio sull’Empoli che si trova al terzultimo posto della graduatoria. Gli estensi devono quindi cercare di raccogliere punti in ogni partita e quella ...