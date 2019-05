Juventus Ramsey | il gallese saluta l’Arsenal | “Un viaggio di 11 anni”

Arsenal - stagione finita per Ramsey : si rivedrà con la maglia della Juventus : Quella contro il Napoli allo stadio San Paolo nel ritorno dei quarti di finale di Europa League è stata l'ultima partita di Aaron Ramsey con la maglia dell' Arsenal . È finita anzitempo, infatti, la ...

Ansia Arsenal - l’infortunio di Ramsey preoccupa anche… la Juventus : stagione finita per il gallese? : Uscito dopo mezz’ora di gioco nel corso del match tra Napoli e Arsenal, Ramsey potrebbe aver concluso anzitempo la stagione Brutte notizie per l’Arsenal e, indirettamente, anche per la Juventus. Aaron Ramsey potrebbe aver concluso anzitempo la stagione, l’ultima con la maglia dei ‘Gunners‘ prima di diventare a tutti gli effetti un giocatore bianconero a partire dal primo luglio. Carlo Hermann / AFP Il problema ...

Infortunio Ramsey - stop per il futuro centrocampista della Juventus : L’Arsenal è passato in vantaggio al San Paolo, si fa dura per il Napoli che deve adesso segnare 4 gol per passare. La punizione di Lacazette ha sbloccato il risultato. Nel frattempo, qualche minuto prima, si è fermato Ramsey. Problema muscolare per lui, che si tocca la coscia dopo un contatto. Costretto al cambio, esce per far posto a Mkhitaryan. Da capire l’entità del problema e i tempi di recupero, ma non sembrerebbe nulla di ...

Aaron Ramsey : futuro alla Juventus - cuore e testa ancora all’Arsenal : L’importante è il presente, per il futuro c’è tempo. Nel calcio di oggi, capita sempre di più che un giocatore sappia già a stagione in corso che in estate cambierà squadra. Una dinamica che può portare l’atleta in questione ad una duplice scelta: concludere in anticipo la stagione per prepararsi al meglio per la sua futura esperienza, oppure continuare a dare il massimo per la squadra in cui sta militando. Certamente Aaron Ramsey, ...

Juventus - senti Pistocchi : “Colpo Ramsey? Ecco cosa penso” : Juventus Pistocchi- Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match di ieri sera tra Arsenal e Napoli, evidenziando, nel dettaglio, la grande prestazione di Ramsey, prossimo acquisto della Juventus. Il noto giornalista ha evidenziato tutta la sua stima per il centrocampista gallese, cogliendo l’occasione […] More

Ramsey incanta e i tifosi dell'Arsenal protestano : 'Non fatelo andare alla Juventus' : Questa estate, la Juventus abbraccerà Aaron Ramsey. Infatti, il gallese ha deciso di lasciare Londra per trasferirsi a parametro zero a Torino. La Juve si è mossa con largo anticipo per assicurarsi le prestazioni del centrocampista dell'Arsenal. In questo finale di campionato Aaron Ramsey sta incantando il pubblico dei Gunners e fino ad ora ha già segnato 4 gol e fornito 6 assist. Il gallese è un uomo fondamentale per l'Arsenal e infatti i ...

Juventus - nonostante qualche recente infortunio Ramsey garantirà qualità e quantità : La Juventus, a gennaio, si è assicurata le prestazioni di Aaron Ramsey per la prossima stagione. Il gallese, in forza all'Arsenal, sta giocando regolarmente e con risultati incoraggianti, a conferma della bontà della scelta operata dalla dirigenza bianconera. Nell'ultima gara contro il Newcastle, l'allenatore dei Gunners, Unai Emery, consapevole delle qualità professionali e umane del giocatore, l'ha schierato concedendogli i gradi di capitano, ...

Juventus - Ramsey incanta a suon di magie e si prepara per sbarcare a Torino : La Juventus, a gennaio, ha annunciato l'acquisto di Aaron Ramsey. Il gallese arriverà a Torino a luglio e rinforzerà la linea mediana dei bianconeri. Aaron Ramsey oltre ad essere un centrocampista dalla grande qualità ha anche un ottimo feeling con il gol. Ieri sera Ramsey è stato protagonista con la maglia dell'Arsenal segnato la rete dell'uno a zero contro il Newcastle. Dunque la Juve si gode le magie del suo nuovo acquisto e intanto il ...