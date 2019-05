Juventus | Cristiano Ronaldo | “Etica sempre uguale Non vendo fumo”

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus ho dimostrato di non essere un venditore di fumo' : 'Quando arrivo in un nuovo club la prima cosa che faccio è essere me stesso e niente di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juve mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus mi sono ambientato alla perfezione' : Questa estate la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo, aggiudicandosi le prestazioni di Cristiano Ronaldo. CR7 si è integrato benissimo nel mondo bianconero ed è riuscito a vincere due trofei: lo scudetto e la Supercoppa italiana. Adesso che mancano alcune giornate alla fine della Serie A, il portoghese ha ancora un obiettivo, ovvero diventare il capocannoniere del campionato italiano. Poi al termine della stagione Cristiano Ronaldo ...

Juventus-Torino - probabile formazione : Cristiano Ronaldo guiderà i bianconeri nel derby : La Juventus, questa mattina, ha lavorato per preparare la gara contro il Torino. I Campioni d'Italia, come ha sottolineato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, si sono allenati davvero bene in vista del derby. Per la sfida di domani, il tecnico livornese ritroverà Martin Caceres, ma ha perso Daniele Rugani che ha accusato dei fastidi fisici. Non è nell'elenco dei convocati nemmeno Paulo Dybala: in settimana si era parlato di un possibile ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : "Etica e umiltà - non sono uno che vende fumo" : Cristiano Ronaldo parla del suo adattamento al mondo Juventus. Messi o Ronaldo? "Wanda Nara!" tra presente e futuro - Attraverso le colonne di Icon, supplemento del quotidiano El Pais che uscirà in ...

Juventus - altra vittoria in partitella per Cristiano Ronaldo : ma nella foto spunta Matuidi : "La stagione non è ancora finita". Parola di Cristiano Ronaldo , che nonostante lo scudetto già conquistato dalla Juventus ha messo nel mirino il derby contro il Torino e vuole ancora tentare lo ...

Cristiano Ronaldo spera in Guardiola alla Juventus (RUMORS) : Dopo la conferma di Agnelli della permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus (nel post partita fra i bianconeri e l'Ajax), anche il tecnico toscano ha avuto modo di ribadire la volontà di restare a Torino la prossima stagione nella trasmissione della Rai 'Che Tempo Che Fa'. Sembra quindi una formalità l'incontro fra le parti che dovrebbe essere previsto dopo il primo maggio, e quindi non dovrebbero esserci clamorose novità riguardanti ...

VIDEO Inter-Juventus 1-1 : Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan - gli highlights di San Siro : Il 172esimo Derby d’Italia di campionato non ha certo deluso le attese. Nonostante la Juventus abbia già vinto matematicamente lo Scudetto 2018/19 il match di San Siro ha regalato spettacolo e occasioni. Meglio l’Inter nel primo tempo chiuso avanti grazie ad un euro-gol di Radja Nainggolan, quindi nella ripresa è uscita la Juventus che, prima ha raggiunto il pari con il solito Cristiano Ronaldo (giunto a quota 20 gol) quindi sfiora ...

Inter-Juventus - Allegri gongola per il gol di Cristiano Ronaldo : “bello avere un calciatore così” : Le parole di Massimiliano Allegri al termine di Inter-Juventus: l’allenatore bianconero soddisfatto della prestazione di Cristiano Ronaldo ”Ho Cristiano Ronaldo e sono contento. E’ importante avere un giocatore così, dopo il gol sbagliato si è arrabbiato molto, poi ha giocato un’altra partita. Nel primo tempo abbiamo sofferto le palle inattive, potevamo subire il 2-0: poi abbiamo atto un bel secondo tempo. Stasera ...

Inter Juventus - Chiellini a DAZN si esprime così su Cristiano Ronaldo : Inter Juventus – Al termine della sfida contro i nerazzurri di Spalletti, Giorgio Chiellini è stato Intercetato dai microfoni di DAZN. Inter Juventus, il centrale bianconero è certo su chi sia il più forte Una Juventus che non ha voglia di perdere nonostante sia già certa del titolo, una Juventus che non si arrende mai. […] More

Inter-Juventus 1-1 - derby d’Italia senza vincitori : Cristiano Ronaldo replica all’eurogol di Nainggolan : Inter e Juventus hanno pareggiato per 1-1 nel big match della 34^ giornata della Serie A, il derby d’Italia si è concluso senza vinti né vincitori a San Siro: i nerazzurri conquistano un punto importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League (ora sono terzi con quattro lunghezze di vantaggio che nel pomeriggio ha battuto il Cagliari e sei su Milan e Atalanta che sono attesi dai rispettivi impegni con Torino e Udinese), i ...

VIDEO Inter-Juventus 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan - pareggio a San Siro : Inter e Juventus hanno pareggiato per 1-1 nel big match della 34^ giornata della Serie A, il derby d’Italia ha regalato grandi emozioni a San Siro ma nessuno è riuscito a prevalere. I nerazzurri, che conquistano un punto importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League, sono passati in vantaggio al 7′ con uno spettacolare destro al volo di Radja Nainggolan al 7′. I bianconeri hanno acciuffato il pareggio al ...

Inter-Juventus - Cristiano Ronaldo pareggia i conti : lo sprazzo di CR7 risveglia i bianconeri [VIDEO] : Cristiano Ronaldo va in gol contro l’Inter, l’attaccante portoghese porta la Juventus sul risultato di 1-1 Ci pensa sempre lui. Cristiano Ronaldo pareggia i conti nella sfida tra Inter e Juventus allo stadio San Siro. Uno sprazzo di CR7 porta in pareggio il risultato, dopo il gol segnato da Radja Nainggolan all’8° del primo tempo. Ecco il video della rete dell’attaccante portoghese: GOAL!!! Cristiano Ronaldo ...

Juventus - per Cristiano Ronaldo e Bonucci 'vincere è l'unica cosa che conta' : Questa mattina la Juventus ha continuato la sua marcia di avvicinamento alla gara contro l'Inter. Massimiliano Allegri per questo importante match potrebbe ritrovare Giorgio Chiellini che ormai lavora con i compagni. Il tecnico livornese, infatti, nonostante i suoi ragazzi abbiano già vinto lo scudetto vuole comunque continuare a vincere. L'allenatore della Juve però farà alcuni esperimenti che potrebbero essere utili anche nell'ottica della ...

Juventus - tanti sorrisi per Cristiano Ronaldo e compagni alla ripresa : la foto : Questo pomeriggio, intorno alle 17, la Juventus è scesa sui campi della Continassa per allenarsi in vista della gara contro l'Inter. I campioni d'Italia sono apparsi piuttosto sorridenti e felici dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo e il clima al JTC era ottimo. La squadra, però, ha anche lavorato duramente e la Juve, quest'oggi, ha svolto un lavoro tecnico e di possesso palla. Al termine della seduta, come spesso accade, è stata ...