Juventus | blitz di Paratici a Londra in ottica mercato estivo

Soulè alla Juventus : blitz Paratici - arriva il colpo a sorpresa : Soulè Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Olè“, quotidiano argentino, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Matias Soulè, giovane talento argentino classe 2003, ormai pronto a trasferirsi in Italia e ad accettare la corte della società bianconera. blitz Paratici e accordo quasi raggiunto con l’agente del giocatore. Il calciatore avrebbe rifiutato […] More

Praet-Juventus - ritorno di fiamma : blitz di Paratici a Marassi - il retroscena : PRAET JUVENTUS – Come riportato da Tuttosport, Paratici resta un direttore sportivo sul campo. Nonostante il nuovo ruolo da quest’anno l’ex ds ha ancora più responsabilità. Questo non toglie che continui nella sua strenua attività di scouting diretto, visionando partite dalle tribune degli stadi d’Italia e d’Europa. Quando non gioca la sua Juventus, non mancano […] More

Sessegnon-Juventus - blitz bianconero : arriva il nuovo esterno : SESSEGNON JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Sun“, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’affondo reale e concreto su Ryan Sessegnon, esterno offensivo attualmente in forza al Fulham. Classe 2000, grande tecnica, grande dinamismo e grande qualità sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Paratici sarebbe pronto ad abbattere la concorrenza e […] More

Ruben Dias-Juventus - blitz Paratici : piede sull’acceleratore : Ruben DIAS JUVENTUS- Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’assalto per il nuovo centrale di difesa. Un nuovo leader difensivo che andrà a sostituire Barzagli, il quale ha annunciato ufficialmente il suo addio al calcio a fine stagione. Come detto e sottolineato, il primo obiettivo della Juventus resta […] More

Umtiti-Juventus - dalla Spagna sono certi : blitz di Paratici - le cifre : UMTITI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Don Balon“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Umtiti, centrale francese attualmente in forza al Barcellona. Un affondo che potrebbe concretizzarsi qualora i blaugrana decidessero di affondare il colpo su De Ligt. Sul centrale olandese resta forte anche l’interesse bianconero, interesse leggermente allentato dinanzi […] More

Rabiot-Juventus - bianconeri vicinissimi : blitz di Paratici : RABIOT JUVENTUS- La Juventus sarebbe ormai pronta ad affondare il tiro su Rabiot, centrocampista del PSG in scadenza di contratto con il club parigino. Fabio Paratici sembrerebbe aver sorpassato in maniera chiara e decisa il Barcellona, e sarebbe pronto ad affondare il tiro sul centrocampista. Un nuovo affare a parametro zero che arricchirebbe la linea […] More

Sforza-Juventus - blitz Paratici : arriva il nuovo regista : SFORZA JUVENTUS- Come evidenziato da “Calciomercato.it”, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente il gioiellino argentino Sebastian Sforza, capitano dell’Under 17 argentina. Il giocatore, attualmente in forza al Newell’s Old Boys, sarebbe pronto ad affermarsi nel grande calcio. Grinta, visione di gioco e grandi qualità sia difensive sia nell’impostazione della manovra. Talento allo stato puro sul […] ...

Mercato Juventus - blitz in Portogallo : due attaccanti nel mirino : Mercato Juventus – Negli ultimi mesi si è parlato molto di un filo diretto tra Mendes e Paratici, che potrebbe portare diversi talenti a Torino. Nel mirino della Juventus sono finiti Joao Felix e Bruno Fernandes (ex Samp e Udinese). Il procuratore portoghese potrebbe creare una pista preferenziale direttamente con i club proprietari del cartellino […] More

Mercato Juventus - doppio blitz di Paratici e Agnelli : i dettagli : Mercato Juventus – Agnelli e Paratici spingono sull’acceleratore: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il presidente e il direttore sportivo della Juventus sono protagonisti di un doppio blitz che potrebbe avere ripercussioni importanti nell’immediato sul Mercato bianconero. Il primo quest’oggi è volato ad Amsterdam dove si svolgerà l’assemblea dell’Eca, la grande lega che gestisce la maggior ...

Calciomercato Juventus - blitz di Paratici a Lisbona : occhi sul classe 97 : Calciomercato Juventus – Che la Juventus stia cercando un nuovo centrale difensivo è un fatto ormai assodato. Così come assodato è che Matthijs De Ligt, capitano dell’Ajax, sia il preferito del club bianconero. Il giovanissimo centrale olandese, che ha tanti estimatori tra Bayern Monaco, Barcellona e big di Premier, sarà visionato con estrema attenzione nel doppio confronto in Champions […] More

Mercato Juventus - blitz dello United a Genova : non solo Dybala nel mirino : Mercato Juventus – Non c’è Cristiano Ronaldo ma non per questo Genoa-Juventus ha meno spunti di interesse: lo sa bene anche il Manchester United che ha inviato alcuni osservatori a Marassi per la sfida tra rossoblu e bianconeri. Occhi puntati su diversi gioielli della scuderia di Allegri. Uno su tutti Paulo Dybala, ma non solo lui. Asse caldo Torino-Manchester in […] More

Blitz antimafia tra la Sicilia e l’Emilia - in manette uno dei capi ultrà della Juventus : Intermediario per il traffico di droga tra le famiglie criminali calabresi di Vibo Valentia e quelle di clan mafiosi di Agrigento e i loro nuovi assetti. È l’accusa con cui stanotte, 4 marzo, è stato arrestato in Sicilia Andrea Puntorno, celebre leader della curva juventina a capo del gruppo “Bravi Ragazzi”. Puntorno, 42 anni, è tra i destinatari d...

Blitz contro Cosa Nostra - 32 arresti per mafia. C'è anche un capo ultrà della Juventus : Blitz della Dia tra Sicilia, Calabria ed Emilia contro Cosa Nostra. La Dda di Palermo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 persone accusate, tra l'altro, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento.All'operazione partecipano ...