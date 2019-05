Juve-Torino | Mazzarri in conferenza annuncia qualche defezione di troppo

Convocati Torino - Iago Falque salta la Juve : gli uomini scelti da Mazzarri : Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha convocato 19 giocatori per il derby di domani sera in casa della Juventus. Oltre allo squalificato Moretti e all’indisponibile Djidji, non convocato Iago Falque per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro. Questa la lista. Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu. Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Singo. Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, ...

Juve Torino - la conferenza pre derby di Mazzarri LIVE : E' una ricorrenza importante non solo per il mondo granata, ma per tutta Italia - di ninocr 5 minuti fa Che settimana è stata? Una bella settimana, affrontiamo un'altra gara di alto di LIVEllo che ci ...

Juventus-Torino streaming live - ecco dove e come vedere il match : Juventus Torino streaming live , ecco dove e come vederla. ecco gli Highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Juventus Torino streaming Diretta live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Juventus-Torino sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in […] L'articolo Juventus-Torino streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da ...

Scelto il fischietto per Napoli-Cagliari. Le designazioni per la 34^ giornata : c’è Orsato per il derby Juventus-Torino : Tutte le designazioni arbitrali Ufficializzati gli arbitri della 16esima giornata del girone di ritorno. Per Napoli-Cagliari c’è Chiffi, mentre per il derby Juventus-Torino Orsato. CHIEVO – SPAL Sabato 04/05 h. 18.00 ROS CALIARI – DI IORIO IV: ILLUZZI VAR: ABISSO AVAR: TASSO EMPOLI – FIORENTINA h. 12.30 IRRATI LIBERTI – GORI IV: SACCHI VAR: BANTI AVAR: VUOTO GENOA – ROMA h. 18.00 MAZZOLENI PAGANESSI – VIVENZI IV: PAIRETTO VAR: ...

Juventus-Torino - Allegri annuncia il futuro : incontro con Agnelli! : JUVENTUS TORINO Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juventus e Torino, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni rivelazioni sul suo prossimo futuro. Dichiarazioni sibilline che suonano come una conferma parziale e non scontata. 50% di possibilità di vedere il tecnico bianconero sulla panchina della Juventus in vista della prossima […] More

Juventus-Torino - Allegri in conferenza : “Futuro? Prima incontro Agnelli” : JUVENTUS TORINO, Allegri in conferenza – C’è particolare attesa per la conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri. Se non bastasse l’argomento, il derby della Mole, e la conseguente importanza del match (soprattutto per il Torino, che mai come quest’anno sogna e spera di battere i bianconeri) a dare maggiore interesse all’incontro delle 14:00 ci […] L'articolo Juventus-Torino, Allegri in conferenza: ...

Il derby di Torino a Orsato - nei due precedenti ha vinto la Juve : Mai un punto nel derby quando a dirigere il Toro è stato mandato Daniele Orsato, l'arbitro designato pure per la sfida di domani sera. Finora sono stati due gli incroci con la Juventus affidati al ...

Convocati Juventus-Torino - out in 7 : riecco Caceres : Convocati JUVENTUS- Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei Convocati in vista del match di domani sera contro il Torino. Saranno assenti i soliti Douglas Costa e Dybala, ai quali si aggiungeranno ovviamente Khedira, Perin e Mandzukic. La Joya e il brasiliano non hanno recuperato. Torna Caceres, così come sarà a disposizione anche Barzagli. Fuori […] More

Juventus Torino streaming : dove vedere il match gratis - no Rojadirecta : Juventus Torino streaming- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus e Torino valido per la 35^ giornata di Serie A. Granata a caccia del sogno Champions League, bianconeri pronti a vendere cara la pelle. Il derby, chiaramente, non ha bisogno di particolari stimoli, ecco perchè i bianconeri metteranno in campo […] More

Juventus-Torino in…pillole : i granata non vincono dal 2015 : Domani, in scena all’Allianz Stadium la stracittadina del capoluogo piemontese tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Torino di Walter Mazzarri, gara valida per la 35esima giornata della Serie A. Partita molto importante per entrambe le tifoserie e squadre: da una parte i campioni d’Italia in carica, ormai da 8 anni; dall’altra i granata, sorprendentemente in lotta per un posto in Champions League e reduci dalla ...

Juventus-Torino - Allegri in conferenza stampa alle 14 : 00 : JUVENTUS TORINO, allegri in conferenza – C’è particolare attesa per la conferenza stampa di oggi di Massimiliano allegri. Se non bastasse l’argomento, il derby della Mole, e la conseguente importanza del match (soprattutto per il Torino, che mai come quest’anno sogna e spera di battere i bianconeri) a dare maggiore interesse all’incontro delle 14:00 ci […] L'articolo Juventus-Torino, allegri in conferenza ...

Juventus-Torino - Allegri conferenza stampa : le parole del tecnico : Allegri conferenza stampa- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida tra Juventus e Torino. Un derby decisamente più importante per la compagine granata, squadra a caccia di punti fondamentali per la zona Champions League. La Juventus, dal canto suo, nonostante la vittoria matematica dell’8° scudetto consecutivo, venderà cara la pelle per aggiudicarsi il […] More

Juventus Torino probabili formazioni : Cancelo dal 1' - c’è la nuova mezz’ala : Juventus Torino probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Juventus e Torino valida per la 35^ giornata di Serie A. Derby della Mole fondamentale per la compagine granata, a caccia del sogno Champions. Un sogno che vedrà gli uomini di Mazzarri combattere contro Milan, Roma, Atalanta e Lazio. Sarà complicato, ma […] More

Juve-Torino - tutto quello che c'è da sapere sul Derby della Mole : Dov'è possibile guardare Juventus-Torino? La partita tra Juventus e Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre. Quanti sono i ...