Juncker | Berlino ama lamentarsi dellʼItalia ma anche loro violano il patto di

blogo

(Di venerdì 3 maggio 2019)Ilche non ti aspetti. Il presidente uscente della Commissione europea, sempre pronto a bacchettare il nostro Paese sul rispetto delle regole Ue, difende l’Italia dalle critiche della Germania: "I tedeschi amanodegli italiani, mahanno violato ildi stabilità, 18 volte, le ho contate, e continuano a farlo".Jean-Claudeha sottolineato come sia "vero che debito e deficit sono scesi in Germania, ma la Germania non ha ancora messo sotto controllo il suo surplus (commerciale, Ndr). Ma il problema chiave per gli europei è che non ci amiamo, abbiamo perso la nostra libido collettiva" ha aggiunto il politico lussemburghese.Dialogando con il giornale tedesco Handelsblatt,ha poi commentato così i sondaggi che prefigurano un avanzamento dei partiti sovranisti e populisti, delle destre, alle prossime elezioni europee del 23-26 ...

Corriere : Juncker: «Berlino si lamenta dell’Italia ma ha violato il patto di stabilità 18 volte» - MediasetTgcom24 : Juncker: Berlino si lamenta dell'Italia ma viola patto di stabilità #juncker - GiuseppediCiocc : Un attimo di sobrietà -