Inter | anche il Manchester United osserverà Barella

Internazionali d’Italia 2019 : Maria Sharapova salterà anche il torneo a Roma. Il problema alla spalla persiste : Niente da fare per Maria Sharapova. La russa, dopo aver dato forfait ai tornei di Indian Wells e di Stoccarda, non sarà al via neanche degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. La campionessa siberiana, impostasi in tre occasioni al Foro Italico nel 2011, 2012 e 2015, non potrà quindi giocare dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa capitolina per un infortunio alla spalla destra da cui non ha ancora recuperato ed a causa del quale è stata ...

Calciomercato Inter - Icardi : ora anche Wanda Nara frena sulla permanenza : Calciomercato Inter – Il futuro di Mauro Icardi continua a restare ancora tutto da scrivere. Al momento infatti permane parecchia incertezza sul prosieguo della carriera dall’attaccante argentino all’Inter. Dal momento della decisione del club nerazzurro di togliere la faccia al centravanti albiceleste fino alle molte settimane di “esilio” autoimposto, le quotazioni riguardo una possibile permanenza ...

Sampdoria - c'è anche l'Inter su Praet : Vengono fatti vari nomi, da Gundogan a Pellegrini, ma secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri starebbero valutando con attenzione proprio Praet . Il ruolo dell'ex Anderlecht è quello di mezz'ala ...

Taekwondo - gli atleti della Gold Team Brindisi fanno il pieno di medaglie anche al campionato Interregionale di Calabria : ... sono ben 8 le medaglie conquistate dalla squadra Brindisina negli ultimi campionati interregionali di Taekwondo della Calabria tenutesi lo scorso weekend del 28 aprile nel palazzetto dello sport di ...

Inter - non solo Conte - per la panchina intriga anche un nome a sorpresa : Il numero uno in lista è sempre Antonio Conte, ma secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, tra i candidati ci sarebbe anche il nome dell'attuale tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino.

Calciomercato Inter - Danilo in pugno : offerta al Manchester City : L' Inter ha in pugno Danilo . L'esterno brasiliano, che i nerazzurri hanno seguito fin dall'inizio di questa stagione, ha deciso che vuole l'Italia. Un accordo che dunque sembra ormai cosa fatta: pur ...

Inter - sarebbe pronto un doppio colpo dal Manchester City : tra questi c'è Gundogan : L'Inter si sta già muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, già a dicembre aveva ammesso che a gennaio non si sarebbe fatto praticamente nulla visto che gli sforzi sarebbero stati concentrati tutti per la prossima estate. Si punterà a profili che abbiano un certo palmares e abbiano esperienza per giocare a determinati livelli. Per questo motivo si guarderà in casa dei top club ...

Juve : Allegri - anche con l'Inter un undici inedito. Cambierà 38 formazioni? : Massimiliano Allegri questa volta ci è andato vicino. La Juve del derby d'Italia è stata molto simile a quella di Juventus-Fiorentina dello scorso weekend: la stessa squadra per dieci undicesimi, con ...

Inter-Juventus - Chiellini si gonfia il petto : “anche stasera noi più forti di tutti” : Le dichiarazioni di Giorgio Chiellini al termine di Inter-Juventus: il difensore bianconero orgoglioso del risultato ottenuto “Abbiamo dimostrato anche questa sera di essere i più forti, con tutto il rispetto per l’Inter, abbiamo stravinto il campionato. La vera Juventus l’abbiamo vista nel secondo tempo”. Con queste parole Giorgio Chiellini, ai microfoni di Dazn, ha commentato il pareggio per 1-1 contro ...

Inter-Juve - anche il c.t. del Portogallo a San Siro : Uno spettatore d'eccezione per Inter-Juventus . A San Siro, questa sera, è atteso anche il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos . Come scrive il Corriere dello Sport , il c.t. campione d'Europa assisterà da vicino alla prestazione dei bianconeri Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

Inter-Juventus - è derby d’Italia anche sul mercato : da Tonali a Chiesa : Inter-Juventus – Stasera a San Siro andrà in scena Inter-Juventus, ma il derby d’Italia potrebbe continuare anche extra campo nelle prossime settimane e soprattutto nel periodo estivo. I nerazzurri puntano infatti a colmare il gap con i rivali, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. L’ingaggio di Marotta e l’arrivo di uno dei […] More

Higuain dai record contro Frosinone e Inter - ora in panchina a Manchester : “Strano il mio destino che mi porta qui. A un passo dal tuo cuore senza arrivare mai” canta Giorgia, versi che calzano a pennello per Gonzalo Higuain che si ritrova oggi a guardare dall’Inghilterra due sfide cui ha affidato il cuore. Frosinone-Napoli (anche se tre anni fa la partita del cuore si giocò al San Paolo) e Inter-Juventus della scorsa stagione, con buona pace del Napoli che perse lo scudetto in albergo a ...

Di Maio : «Siri? Conte Interverrà e dovrà lasciare. Salvini chiarisca anche su Arata» : Il vicepremier M5S: «La mafia non si batte con un comizio. Il governo deve andare avanti. L’Autonomia? È nel contratto ma se qualcuno pensa di tornare alla Padania ha capito male»

Mercato Inter - blitz in Inghilterra : si tenta il colpo Alexis Sanchez : Mercato Inter – L’Inter si prepara per il rush finale con l’intenzione di concludere la stagione al terzo posto e la qualificazione in Champions League, risultato fondamentale per programmare la prossima stagione ed anche per le questioni di Mercato. Secondo quanto riporta “The Independent” nel mirino è finito Alexis Sanchez, il Nino Maravilla sembra destinato a lasciare il Manchester United in estate. Il ...