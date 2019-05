Insigne-Napoli | Marchetti | “Superati mugugni e malintesi | resta con lo stesso contratto”

Insigne e Raiola a casa di Ancelotti : patto con ADL - resta a Napoli! : Primo giorno di maggio di lavoro per Lorenzo Insigne ed i suoi nuovi agenti. Nella mattinata di oggi appuntamento importante del calciatore azzurro che ha incontrato con i procuratori il presidente...

Napoli - report allenamento : lavoro parzialmente in gruppo per Insigne - out Diawara : Napoli, report allenamento: lavoro parzialmente in gruppo per Insigne, out Diawara Napoli infortunio Insigne| Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Cagliari, domenica sera alle 20.30. Gli azzurri avranno a disposizione il recuperato Albiol, da valutare invece Maksimovic (che dovrebbe farcela), Insigne e Diawara (verso un’altra esclusione). Questo il comunicato del Napoli Seduta pomeridiana per il Napoli a ...

Caso Insigne - incontro tra Raiola ed i vertici del Napoli : deciso il futuro! : Mino e Vincenzo Raiola hanno avuto un faccia a faccia con i vertici del Napoli: Aurelio De Laurentiis, Giuntoli ed Ancelotti Mino e Vincenzo Raiola, agenti di Lorenzo Insigne, hanno avuto quest’oggi il tanto atteso incontro con la dirigenza del Napoli. Aurelio De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti, gli agenti e il giocatore stesso, sono stati i protagonisti di un faccia a faccia per delineare il futuro del calciatore azzurro. Ebbene, ...

Napoli - schiarita su Insigne : Lorenzo vuole restare - e il club è contento - : Torna il sereno tra il Napoli e Lorenzo Insigne. Un incontro ad alto livello tra la dirigenza del club, il giocatore e i suoi rappresentanti ha chiarito le posizioni e scacciato l' ipotesi che le ...

Gazzetta : Raiola a Napoli per assistere Insigne sul suo futuro : E’ sicuramente la questione Insigne il nodo da sciogliere in questi giorni. Prima ancora dell’apertura del mercato ci si interroga se il futuro del capitano azzurro sarà ancora a Napoli. E in questo senso ha fatto paura l’arrivo ieri dei fratelli Raiola, procuratori del calciatore, nulla si sa sui motivi del loro arrivo. Oggi è previsto un incontro con Giuntoli, molto probabilmente per parlare di Lozano, secondo la Gazzetta ...

Napoli - Ancelotti difende Insigne : “In questo momento va aiutato” : Napoli Ancelotti – Sono giorni complicati per Lorenzo Insigne. L’attaccante napoletano del Napoli, sta attraversando un brutto periodo sia per quanto riguarda il rendimento, che con il rapporto con i tifosi. Un periodo che la stampa europea non si è lasciato sfuggire, alimentando i rumors di mercato attorno al numero 24. Per lui si parla […] L'articolo Napoli, Ancelotti difende Insigne: “In questo momento va ...

Notizie Napoli - Insigne scontento : Ancelotti parla dello “scugnizzo” : Da un po’ di tempo a questa parte, il rapporto tra Insigne e il Napoli non sembra essere dei migliori. Lo “scugnizzo” ha già fatto intendere qualcosa, e non è detto che il suo futuro sia ancora nella città partenopea. A tal proposito, il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti ha detto la sua sulla vicenda parlando a Milano durante la presentazione di un libro: “Insigne sente molto la responsabilita’ ...

Criscitiello : “Dimenticate Insigne - il Napoli ha un nuovo gioiello! Ancelotti a Napoli per…” : Criscitiello sul momento della SSC Napoli è su Gianluca Gaetano Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, analizza il momento Del Napoli ed elogia la bravura del primavera Gianluca Gaetano, ecco quanto ha dichiarato: “Ancelotti ha Gaetano, classe 2000, che in Primavera con Baronio sta facendo numeri da circo e, più che parlare dei mal di pancia di Insigne, i napoletani dovrebbero godersi ...

Corbo : “Le parole di Ancelotti indicano il futuro del Napoli. Due azzurri intoccabili. E Insigne…” : Antonio Corbo commenta le parole di Ancelotti nel post gara di Frosinone-Napoli, nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Può sembrare solo una vittoria facile. Vale di più. Attenua le asperità del dibattito sulla stagione del Napoli. Annuncia la quarta qualificazione Champions consecutiva ed un piccolo record italiano: per dieci volte di fila il Napoli partecipa ad una coppa europea. Ma rivela anche squarci di ...