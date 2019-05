Inps | il presidente ' Assumeremo 6 mila persone' Obiettivo fissato per il 2020

Inps - il presidente grillino Pasquale Tridico : 'Hanno avuto 40 euro - con Giulio Tremonti...' : Hanno fatto meglio di Giulio Tremonti , secondo Pasquale Tridico . Il presidente dell' Inps , in una intervista a Il Fatto quotidiano , entra nel merito del reddito di cittadinanza: 'Le domande di ...

Inps - il presidente grillino Pasquale Tridico : "Hanno avuto 40 euro - con Giulio Tremonti..." : Hanno fatto meglio di Giulio Tremonti, secondo Pasquale Tridico. Il presidente dell'Inps, in una intervista a Il Fatto quotidiano, entra nel merito del reddito di cittadinanza: "Le domande di reddito di cittadinanza sono 950.000 in meno di due mesi. Per il Rei, nel primo mese erano solo 80.000. C'è

Napoli - presidente dell'Inps chiama gli ex operai Fca in cima al campanile : "Avrete il reddito di cittadinanza" : "Attueremo una procedura straordinaria che consenta l'erogazione", ha detto Tridico chiedendo lo stop della protesta

[Il punto] Il presidente dell'Inps Tridico chiede scusa e risponde : "Attenzione ai post falsi. Ecco cosa abbiamo fatto finora" : Ieri l' Inps ha sopportato gli strali dell'opinione pubblica e dei media per le risposte, talvolta piccate, fornite ai cittadini sulla pagina Facebook " Inps per la famiglia " dai suoi funzionari. ...

Lavoro - la ricetta del Presidente dell'Inps Tridico : "Ridurre l'orario per aumentare l'occupazione" : Queste la parole di Pasquale Tridico, Presidente dell'Inps, durante la lezione inaugurale dell'anno accademico 2018-2019 del Master in Economia della Sapienza, dal titolo: "Le diseguaglianze nel ...

La proposta del presidente Inps Tridico : “Ridurre l’orario di lavoro per aumentare l’occupazione” : Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, lancia una proposta per rilanciare l'occupazione e migliorare il mondo del lavoro: "La riduzione dell'orario di lavoro, a parità di salario, è una leva per ridistribuire ricchezza e aumentare l'occupazione. In Italia siamo fermi all'ultima riduzione dell'orario dal 1969".Continua a leggere

Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico : È il momento di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario per creare occupazione : La riduzione dell'orario di lavoro torna nel dibattito pubblico: il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico si è detto convinto dell'utilità di una riduzione dei tempi di lavoro a parità di salario come "leva" per ridistribuire la ricchezza e aumentare l'occupazione.Impossibile non ripensare allo slogan "lavorare meno, lavorare tutti".L'occasione è stata l'apertura del Master in Economia pubblica per la quale Tridico ha tenuto una lezione ...

