Infortunio Sturaro | nuovo ko per il centrocampista | lunghissimo stop!

Infortunio Sturaro - il bollettino medico del centrocampista Genoa e i tempi di recupero : Stefano Sturaro , infortunatosi sabato durante la gara tra Genoa e Torino, salterà la partita dei rossoblu contro la Spal domenica a Ferrara. Sturaro , che si è sottoposto a esami medici, ha una distorsione capsulolegamentosa di ginocchio e caviglia destra. Le condizioni del giocatore verranno rivalutate con ulteriori accertamenti medici lunedì prossimo. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre ...

Genoa - Infortunio per Sturaro : salta la Spal : Una serie di risultati negativi in campionato e Genoa " oggi quindicesimo in classifica a quota 34 punti " risucchiato nella lotta salvezza, per Cesare Prandelli non arrivano inoltre buone notizie ...