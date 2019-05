Infortunio Caldara | il difensore del Milan esce con le stampelle

Calcio : Mattia Caldara non ha pace - nuovo Infortunio e stagione finita : Non ha pace Mattia Caldara. Il talentuoso difensore del Milan è costretto a fermarsi ancora una volta dopo una stagione vissuta quasi tutto il tempo in infermeria. Durante un allenamento quest’oggi a Milanello, il centrale ex Atalanta avrebbe fatto un movimento innaturale con il ginocchio, risentendo immediatamente all’altezza dell’articolazione. Nelle prossime ore il 24enne nativo di Bergamo si sottoporrà ad accertamenti ma si ...

Milan : altro Infortunio per Caldara - Bakayoko si scusa : MilanO - Allenamento pomeridiano per il Milan , nel primo giorno di ritiro dei rossoneri in vista di Milan-Bologna, in programma a San Siro alle ore 20:30 per il campionato di Serie A . Ritiro imposto ...

Milan - nuovo Infortunio per Caldara. Intanto Bakayoko si scusa con la squadra : Missione Champions League per il Milan , traguardo in salita ma ancora possibile nonostante le difficoltà tra risultati e gruppo. Se la squadra ha raccolto solo 5 punti nelle ultime 7 uscite ...