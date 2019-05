Ines Trocchia troppo scollata a Pomeriggio 5 | la d’Urso corre ai ripari

Ines Trocchia sminuisce il fascino di Cristiano Ronaldo : “quelli come lui non fanno per me” [GALLERY] : Ines Trocchia snobba Cristiano Ronaldo: la modella italiana e le sue dichiarazioni su uno dei calciatori più amati dalle donne Ines Trocchia, modella italiana di fama internazionale, spopola sui social per le sue curve prorompenti e per il suo sex appeal degno di nota. La sexy influencer, dopo le dichiarazioni sui calciatori e le ‘offerte’ sui social, si è concentrata sulla star del calcio Cristiano Ronaldo. Nel salotto di ...

Pomeriggio 5 - Ines Trocchia rivela : "Ho avuto avances da alcuni calciatori" : Nei salotti di Barbara d'Urso spesso e volentieri ritroviamo bellezze mozzafiato da copertina, anche in questo caso Pomeriggio cinque non ha deluso le aspettative ospitando in studio Ines Trocchia giovane modella 24enne e presenza in trasmissioni come Calciomercato su Sportitalia, Tiki Taka e altri programmi sportivi.Recentemente il suo volto e le sue forme sono state fotografate e pubblicate per diverse importanti riviste ma soprattutto ...

Ines Trocchia : “I calciatori ci provano con me di nascosto dalle mogli” : Le dichiarazioni rilasciate dalla modella e influencer Ines Trocchia nel corso della trasmissione I Lunatici, in onda su RadioDue, sono destinate a far discutere. Non ha fatto nomi, ma i calciatori tremano comunque e le rispettive consorti avanzano sospetti: e se fosse il proprio uomo ad averci provato con la bella napoletana dal fisico statuario? La Trocchia ha infatti raccontato di avere moltissimi corteggiatori che le chiedono di uscire, ...

Ines Trocchia : "Gli uomini? Su Instagram mi chiedono di tutto - anche di diventare i miei schiavi" : ' In un uomo guardo tanti aspetti. Mi deve dare sicurezza ma non essere troppo accondiscendente, altrimenti mi stanco '. Ines Trocchia , in mente, un uomo ideale ce l'ha. E ha anche le idee chiare. ...

Ines Trocchia - il corteggiamento dei calciatori e le offerte sui social : “ci provano in tanti - ecco come fanno” [GALLERY] : Ines Trocchia è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte raccontando il corteggiamento dei calciatori e le proposte ricevute sui social La modella e influencer campana ha parlato del suo rapporto con gli uomini: “In un uomo guardo tanti aspetti. Mi deve dare sicurezza ma non essere troppo accondiscendente, altrimenti mi ...

