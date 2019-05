In onda su Sky il promo sulla ricca estate 2019 di Sky Sport

Il Trono di Spade 8 streaming su NOWTV e in onda su SkyAtlantic - battuto record di visione : L'ottava ed ultima stagione de Il Trono di Spade va in onda negli Stati Uniti sull'emittente HBO ogni domenica dal 14 aprile al 19 maggio e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic alle 3 del giorno successivo e ogni lunedì alle 21,15 dal 15 aprile al 20 maggio - in lingua originale con sottotitoli - e dal 22 aprile al 27 maggio in prima serata, sempre su Sky Atlantic, doppiato in lingua italiana. Il Trono di Spade 8 conclude la narrazione di ...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 28 Aprile - 4 Maggio 2019 : SEGNALAZIONI SKY DAL 28 Aprile AL 4 Maggio 2019 GOMORRA – QUARTA STAGIONE: FINALE DI STAGIONEVenerdì 3 Maggio, alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Disponibile anche su Sky On DemandÈ il momento del finale di stagione della quarta stagione di...

Adani-Allegri - lite furibonda in diretta su Sky : 'Sta zitto lo dici a tuo fratello' Video : Ma quale tirare i remi in barca? Nonostante lo scudetto già in cassaforte Massimiliano Allegri è agguerrito come fossimo alla terza giornata di campionato. E lo dimostra ai microfoni di Sky Sport , quando un discussione tecnica con Daniele Adani successiva al pareggio tra Inter e Juventus si incendia in una polemica che si conclude con lo stesso allenatore bianconero che toglie l'...

Al via il progetto 'Io sono Valle d'Aosta' : spot pubblicitari mirati in onda su Sky Aosta - E' un progetto di comunicazione pubblicitaria ... : La presentazione è avvenuta questa mattina, nell'ambito di Maison&Loisirs 2019: Davide Bongiovanni e Simone Lattanzi di Studio Arsenale, con la collaborazione dell'agenzia pubblicitaria Netweek , ...

Iran - condanna a 33 anni per Nasrin Sotoudeh - attivista per i diritti umani - Sky TG24 - : Arrestata nel giugno del 2018 per spionaggio. Esercitando la professione di avvocato, in passato aveva difeso donne sott'accusa per essersi scoperte il capo in luoghi pubblici

Il Napoli ospita l’Atalanta : la sfida in onda in esclusiva su Sky : Si conclude questa serala 33esima giornata di Serie A con una sfida che può avere risvolti importanti per entrambe le squadre: al San Paolo il Napoli, reduce dall’amarezza per l’eliminazione in Europa League ad opera dell’Arsenal, ospita l’Atalanta, che ha la possibilità di accreditarsi ancora di più nella lotta per un posto in Champions League. […] L'articolo Il Napoli ospita l’Atalanta: la sfida in onda in ...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 21 - 27 Aprile 2019 : SEGNALAZIONI SKY DAL 21 AL 27 Aprile 2019 TINTORETTO – UN RIBELLE A VENEZIADomenica 21 Aprile, alle 21.15 su Sky Arte e su Sky On DemandAnche in 4K HDR per i clienti Sky QIdeato dalla scrittrice Melania G. Mazzucco e narrato da Stefano Accorsi, con la partecipazione straordinaria del regista Peter...

Calcio in tv : le partite di Pasqua. I match in onda su Sky e Dazn : Per quanto riguarda la Bundesliga appuntamento alle 15,30 su Sky Sport Arena per Friburgo - Borussia Dortmund, telecronaca di Pietro Nicolodi. Dazn. La piattaforma che trasmette in streaming ...

A San Siro l’Inter sfida la Roma : il match in onda su Sky : Il pareggio del Milan a Parma, ma soprattutto l’inaspettata sconfitta casalinga della Lazio contro il Chievo rendono ancora in bilico la lotta per il quarto posto. Insomma, ci aspetta un finale di stagione davvero tutto da vivere dove i colpi di scena non sembrano mancare. In questo quadro riscuote un’importanza ancora più grande la sfida […] L'articolo A San Siro l’Inter sfida la Roma: il match in onda su Sky è stato ...

Parma-Milan apre la 33esima giornata : il match in onda su Sky : La gara che apre la 33esima giornata di Serie A è in programma allo stadio Tardini dove il Parma, ancora alla ricerca di punti per garantirsi la salvezza matematica, ospita il Milan, che grazie alla vittoria contro la Lazio è riuscito a garantirsi la permanenza al quarto posto, ma non può permettersi ulteriori passi falsi […] L'articolo Parma-Milan apre la 33esima giornata: il match in onda su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Motorsport - il quarto episodio in onda su Sky Sport Arena : FORMULA 1 La Mercedes-Benz ha festeggiato di recente i suoi primi 125 anni di storia. Correva infatti l'anno 1886 quando Carl Benz depositò a Berlino il brevetto del suo veicolo a motore a tre ruote ...

Cast e personaggi di Fosse/Verdon - una storia d’amore a passo di danza con Michelle Williams e Sam Rockwell in onda su Sky : Cast e personaggi di Fosse/Verdon sono pronti a sbarcare in Italia, su FoxLife, proprio a partire da oggi, giovedì 18 aprile, portando sullo schermo una storia d'amore a passo di danza donandole i volti di Michelle Williams e Sam Rockwell. Toccherà proprio a loro, alla vincitrice di un Golden Globe e al vincitore del premio Oscar nel 2018 come Miglior Attore non Protagonista per il film Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, prestare il volto e il ...

Sondaggio Youtrend per SkyTg24 - gli italiani stanno con Matteo Salvini : porti chiusi - una valanga di voti : Gli italiani stanno con Matteo Salvini sulla questione degli immigrati: il 56,7 per cento, infatti, pensa che sia giusto chiudere i porti italiani per impedire l'arrivo dei migranti, contro il 43,3 che è contrario. A sostenere la chiusura dei porti sono stati il 90,1 per cento degli elettori della L

Ascolti record per Juve-Ajax su Sky : seconda gara più vista di sempre : Ascolti sempre al top per la UEFA Champions League in esclusiva su Sky Sport: ieri, dalle 21, Juventus-Ajax ha raccolto davanti alla tv 2.753.918 spettatori medi, con il 10,8% di share e 4.618.914 spettatori unici. È la seconda partita più vista di sempre su Sky tra squadre di club. Risultato in linea con Juventus-Atletico Madrid […] L'articolo Ascolti record per Juve-Ajax su Sky: seconda gara più vista di sempre è stato realizzato da ...