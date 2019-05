In mostra a Vinci una ciocca di capelli del grande Leonardo

Leonardo Da Vinci - in mostra i Codici alla British Library di Londra : Il «movimento come causa di tutte le cose». Per illustrare il genio di Leonardo Da Vinci, il suo metodo e le osservazioni sulla natura, nel 500° anniversario della morte la British Library organizza la mostra Leonardo Da Vinci: a mind in motion. Bill Gates per l'occasione darà in prestito alla British Library i fogli di una delle più importanti collezioni, il Codice Leicester, da lui acquistato per 34 milioni di ...