In edizione 5G lo Xiaomi Mi MIX 3 ed il Huawei Mate 20 X | i dettagli

(Di giovedì 2 maggio 2019)State pensando di comprare prossimamente uno smartphone 5G (ecco quanto potrebbero costare in generale) ma non avete ancora individuato quale? Le alternative sono ancora poche per la verità, ma presto se ne aggiungeranno di altre, tra cui le rispettive versioni 5G delloMi MIX 3 e del20 X. La coppia dovrebbe sbarcare in Europa molto presto, a partire dalla Svizzera. Lo ha rivelato in queste ore proprio il gestore Sunrise. Il primo verrà commercializzato al prezzo di 847 franchi (pari, al cambio attuale, a circa 740 euro), mentre il secondo costerà 997 franchi, ovvero all'incirca 871 euro.Si tratta dei primi modelli 5G a varcare ufficialmente i confini europei, e quindi i primi esemplari 5G che potreste essere disposti ad acquistare, magari facendo proprio un salto in territorio elvetico. Da oggi 2 maggio, infatti, Sunrise ha confermato che sarà possibile ...

