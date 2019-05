Importante attività di controlli tra piazza Venezia e Trevi | 1 arresto e 14 sanzioni

romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Roma – Per tutta la giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Romahanno eseguito una massiccia attivita’ finalizzata al contrasto di eventuali forme di illegalita’ e degrado nella zona di, Fontana die vie limitrofe. Il bilancio dell’operazione e’ una persona arrestata e 14 cittadini stranieri sanzionati per un importo complessivo di oltre 34.000 euro.A finire in manette un 33enne italiano, sorpreso dai Carabinieri subito aver rubato un costoso smartphone dallo zaino di un turista cinese. Dei 14 sanzionati: 2 cittadini del Bangladesh di 22 e 47 anni, sono stati ‘pizzicati’ dai militari mentre vendevano ed esponevano prodotti non alimentari a poche metri dall’Altare della Patria.I due sono stati trovati in possesso di merce di vario genere (aste per selfie, Power Bank, ombrellini e impermeabili ...

