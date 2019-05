Immigrazione | Salvini da Governo Italia stessa posizione Ungheria

Matteo Salvini - le mani su Roma : devastante sfida ai 5 Stelle - la donna anti-Immigrazione badante della Raggi : Il Consiglio dei ministri di martedì sera è un nulla di fatto sul caso di Armando Siri, che non vuole dimettersi. Ma sottosegretario leghista a parte, il governo trova il via libera per alcune nomine di peso. Quelle dei nuovi vertici di Bankitalia, con Fabio Panetta direttore generale e Daniele Fran

Salvini "risolve" con gli spot il problema Immigrazione : Numeri clandestini. A farli è Matteo Salvini, che pure sugli immigrati irregolari, in un certo senso, ci ha costruito buona parte delle sue fortune politiche. A inizio anno, intervistato da Repubblica,...

Salvini - Immigrazione in calo : 'Gli irregolari in Italia sono 90mila' : Il binomio Matteo Salvini - immigrazione fa ancora discutere e questa volta i numeri sorprendono. Secondo il capo del Viminale, i clandestini in Italia sono al massimo 90mila". Un numero che riduce drasticamente le cifre più volte ribadite dallo stesso Ministro, che indicavano i clandestini presenti in Italia in 600mila. Salvini, immigrazione ed europee ancora in testa all'agenda Nonostante le diatribe interne all'Esecutivo, diatribe che stanno ...

Ghera : emergenza Immigrazione a Roma resta evidente - dove sono promesse Raggi e Salvini? : Roma – “Che fine hanno fatto le promesse di Salvini e della sindaca Raggi sulla sicurezza nella Capitale? Quanto accaduto alla vigilia di Pasqua presso la stazione Termini dove un marocchino avrebbe accoltellato alla gola un uomo perche’ portava un crocifisso al collo fa riemergere il problema dell’immigrazione islamica. Un tema su cui Fdi gia’ in passato aveva denunciato la presenza di moschee abusive e non ...

Dimartedì - Matteo Salvini inchioda Di Maio e Toninelli : 'Su Immigrazione e porti scelte sempre condivise' : A conclusione dell'ennesima giornata di scontri all'interno del governo, Matteo Salvini è intervenuto a Dimartedì su La7 da Giovanni Floris per chiarire la sua posizione dopo la direttiva sulla nave ...

Dimartedì diretta 16 aprile 2019 : gli ospiti di Floris su Immigrazione e tensioni Di Maio e Salvini : Come sempre gli ospiti della politica non vengono annunciati ma troveremo sicuramente un esponente per ogni partito o coalizione, magari qualche big. Matteo Salvini di nuovo indagato per sequestro di ...

Immigrazione - Matteo Salvini : «Io di nuovo indagato a Siracusa. Di Maio? Sui porti decido io - restano chiusi» Che cosa accade ora e cosa farà il M5S : Il ministro dell’Interno: «Sui temi di controllo dei confini e di criminalità organizzata sono io a decidere». Il reato contestato: sequestro di persona. All’inaugurazione della Questura una «preghiera» per il maresciallo dei carabinieri ucciso nel Foggiano

Briatore incorona Salvini 'Sull'Immigrazione ha fatto tanto ed è stato il primo' (VIDEO) : Flavio Briatore è un manager di grande esperienza. La sua conoscenza del mondo dell'imprenditoria e del lavoro lo rende un opinionista attendibile e non a caso la sua presenza è richiesta spesso anche nei talk show televisivi in cui si parla di politica. Da ospite di Non è l'arena, trasmissione di La 7 condotta da Massimo Giletti, ha avuto modo di esprimere il suo punto di vista su quello che è stato, fino al momento, l'operato del governo ...

Non è l’Arena - Briatore sul governo : “Salvini ha fatto un gran lavoro sull’Immigrazione”. E boccia il reddito di cittadinanza : A Non è l’Arena (La7) Flavio Briatore ha analizzato la situazione Italiana a livello lavorativo e imprenditoriale assieme a Massimo Giletti: “Salvini è un gran lavoratore, è il primo che ci ha messo le mani sull’immigrazione. Resta un problema enorme, la finanziaria, il costo del lavoro enorme e nessun investitore straniero vuole venire in Italia. La resa dei conti sarà fra 6 o 7 mesi”. Poi sul reddito di ...

The Guardian 'Bannon suggerì a Salvini di attaccare Papa Francesco sull Immigrazione' : Steve Bannon consigliò a Matteo Salvini di attaccare Papa Francesco sulla questione immigrazione. A rivelarlo sono 'fonti vicine all'estrema destra italiana' in un'intervista al sito di informazione ...

Irene Pivetti : mi candido con Forza Italia | Salvini? Solo Immigrazione : "Me lo ha chiesto Antonio Tajani", rivela l'ex presidente della Camera. "Voglio rafForzare l'area moderata del centrodestra"