Il rider aggredito a Roma : "Picchiato senza un perché"

Roma - rider indiano aggredito a Torre Angela : “Ragazzi gli hanno lanciato sassi e uova. Ha un trauma all’occhio” : Aggressione ai danni di un giovane rider indiano e della fidanzata a Torre Angela: un gruppo di ragazzi gli ha tirato sassi e uova procurandogli un trauma all’occhio. A riferire il fatto, successo la notte del 29 aprile, è il sindacato riders Union Roma in un post su Facebook. Al momento non risultano però denunce alle forze dell’ordine. Da pochi mesi a Roma per motivi di studio, il ragazzo racimolava qualche soldo con le consegne del cibo ...