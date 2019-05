il re della Thailandia Vajiralongkorn sposa Suthida | la sua guardia del corpo che da

Da hostess a sovrana : Suthida diventa la regina della Thailandia : Da hostess a sovrana: Suthida diventa la regina della ThailandiaDa hostess a sovrana: Suthida diventa la regina della ThailandiaDa hostess a sovrana: Suthida diventa la regina della ThailandiaDa hostess a sovrana: Suthida diventa la regina della ThailandiaDa hostess a sovrana: Suthida diventa la regina della ThailandiaDa hostess a sovrana: Suthida diventa la regina della ThailandiaDa hostess a sovrana: Suthida diventa la regina della ...

Il re della Thailandia ha sposato la vice capo della sua guardia di sicurezza personale : Ieri il re della Thailandia, Maha Vajiralongkorn, ha sposato la vice responsabile della sua sicurezza e le ha conferito il titolo di regina. Vajiralongkorn ha 66 anni ed era diventato re nel 2016 dopo la morte di suo padre, Bhumibol Adulyadej, che

Una hostess è diventata regina della Thailandia : E' tra i monarchi più ricchi del mondo. Il sovrano ha preso in sposa la 43enne assistente di volo dopo tre anni di fidanzamento. I due, secondo indiscrezioni, si sarebbero conosciuti su un volo e ...

In Thailandia i risultati preliminari indicano una vittoria del partito a favore della giunta militare : In Thailandia si sono tenute oggi le prime elezioni politiche dopo il colpo di stato del 2014. Secondo i risultati preliminari, che secondo Associated Press si basano sull’89 per cento delle schede, le elezioni sono state vinte dal partito Palang

In Thailandia si vota - ma con le regole della giunta militare : L'esito delle prime elezioni degli ultimi otto anni sembra essere già scritto a favore dell'esercito, ma ci potrebbe essere qualche sorpresa

Leicester - anche il re della Thailandia alla cerimonia di cremazione di Vichai : anche il re della Thailandia ha assistito alla cerimonia di cremazione dell’ex proprietario del Leicester, il magnate Vichai Srivaddhanaprabha, avvenuta in un tempio buddista. Presenti le principali autorità tailandesi e le élite politiche. Il sessantenne fondatore della King Power è morto a ottobre in un incidente in elicottero al King Power Stadium dopo aver visto giocare per l’ultima volta la sua squadra di calcio. SCARICA ...

Superbike - trionfo Ducati nel Gp della Thailandia : Bautista si prende anche Superpole e Gara-2 : Sei su sei per Alvaro Bautista in questa stagione di Superbike, lo spagnolo della Ducati fa percorso netto anche in Thailandia Alvaro Bautista senza rivali in Superbike, lo spagnolo della Ducati vince a mani basse anche Superpole e Gara-2 del Gp della Thailandia, dopo essersi preso anche Gara-1 ieri. Costanza Benvenuti/LaPresse Un trionfo senza appello, che va a sommarsi alla tripletta centrata a Phillip Island e che costringe Jonathan Rea ...

Superbike : il round della Thailandia in diretta su Sky Sport : Il Mondiale Superbike 2019 riparte dal caldo del Circuito di Buriram, con il round della Thailandia in diretta su Sky Sport MotoGP da domani, sabato 16, a domenica 17 marzo. Per il triennio 2019-2021, sarà il canale 208 di Sky a trasmettere in diretta esclusiva tutti i round delle tre classi in pista: World Superbike […] L'articolo Superbike: il round della Thailandia in diretta su Sky Sport sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...