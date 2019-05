Il primo ministro Giuseppe Conte fugge dalle domande dei giornalisti - il video

Il ministro della giustizia cipriota si è dimesso per la storia del primo serial killer dell’isola : Il ministro della giustizia cipriota, Ionas Nicolaou, si è dimesso in seguito alla scoperta del primo serial killer nell’isola. Domenica la polizia di Cipro aveva trovato i resti di una donna in una valigia sul fondo di un lago artificiale: secondo le indagini,

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu chiederà di intitolare a Donald Trump una colonia nelle alture del Golan : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu proporrà al governo una risoluzione per intitolare al presidente degli Stati Uniti Donald Trump una colonia nelle alture del Golan, l’altopiano occupato dall’esercito israeliano nel 1967 dopo averlo sottratto al controllo della Siria, e

Sri Lanka - i morti salgono a 321 : 40 arresti | Il primo ministro avverte : "Possibili nuovi attacchi - ancora bombe inesplose" : Oltre 500 i feriti. Tra le persone finite in manette anche il conducente di un furgone utilizzato dai terroristi. Proclamato il lutto nazionale

Mali : Boubou Cissé nuovo primo ministro : Bamako, 22 apr 18:04 -, Agenzia Nova, - Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, ha nominato l'ex ministro dell'Economia e delle finanze Boubou Cissé come nuovo primo ministro..., Res,

Il primo ministro e tutto il governo del Mali si sono dimessi : Il primo ministro del Mali Soumeylou Boubeye Maiga e tutto il governo si sono dimessi a circa un mese dall’uccisione di 160 persone di etnia fulani nel villaggio di Ogossagou. I fulani sono un’etnia nomade che vive prevalentemente di pastorizia e che

Voto in Israele - Netanyahu la spunta. Debacle sinistra - Laburisti in picchiata. Trump si congratula con il primo ministro : All'indomani delle elezioni israeliane, i risultati definitivi non sono ancora disponibili ma i dati profilano una vittoria del blocco di destra guidato dal leader del Likud, Benjamin Netanyahu. Il premier uscente e' cosi' avviato alla conquista del quinto mandato da premier, dopo 13 anni al potere, di cui gli ultimi dieci consecutivi: una longevita' che neanche il padre della patria David Ben Gurion ha mai raggiunto. Con il 97% delle schede ...

Netanyahu verso quinto mandato : “Vittoria immensa”. primo ministro più longevo di Israeloe : E' stato come si prevedeva un testa a testa ma alla fine la spuntera' lui: Benjamin Netanyahu sara' per la quinta volta premier israeliano e nel corso dell'anno superera' Ben Gurion, che detiene il primato di Primo ministro piu' longevo del Paese. Sul filo di lana e dopo che entrambi gli sfidanti si erano dichiarati vincitori, con il 99% dei voti scrutinati, il partito Likud di Netanyahu, e' in vantaggio su Blu e Bianco con il 26,47% (piu' di ...

Plastica - il Ministro Costa a Radio 24 : “L’Italia sarà il primo paese a recepire la direttiva europea contro il monouso” : All’indomani dell’approvazione del disegno di legge Salvamare, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a “Si può fare” su Radio24, in un’intervista che andrà in onda domenica alle 9.15, torna sul tema della Plastica. A proposito della bando della Plastica monouso, Costa conferma che l’Italia sarà in prima linea: “noi abbiamo voluto la direttiva europea di contrasto alla Plastica usa e getta e quindi vogliamo essere i primi a poterla ...

Alexis Tsipras è in visita nella Repubblica della Macedonia settentrionale : è la prima volta per un primo ministro greco da quando cominciò la disputa sul nome del paese : Il primo ministro greco Alexi Tsipras è arrivato martedì a Skopje, la capitale della Repubblica della Macedonia settentrionale, due mesi dopo il definitivo cambio di nome del paese balcanico, che aveva messo fine a una disputa diplomatica con la Grecia durata

[L'Esclusiva] "Forte polemica tra primo ministro e ministro dell'interno sulle adozioni internazionali" : La tensione tra Lega e M5s era nell'aria e puntualmente è esplosa tra Roma e Verona, in una triangolazione pericolosa che ha coinvolto anche palazzo Chigi costringendo il premier a intervenire con una ...

Il PPE ha sospeso il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán : Per l'approvazione di diverse leggi illiberali e per la campagna politica diretta contro Jean-Claude Juncker

Nuova Zelanda : dopo l'attentato il primo ministro lancia una lotta globale al razzismo : Mentre il mondo protestava durante lo sciopero del clima venerdì scorso, nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, il killer australiano, Brenton Tarrant, uccideva quasi cinquanta musulmani. La tragedia ha sconvolto il mondo e posto di nuovo luce sui temi dell'intolleranza e del razzismo. dopo l'attacco, Il Primo Ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha sentito l'esigenza di lanciare un appello contro l'ideologia di destra che ...

Il primo ministro francese Edouard Philippe ha vietato le manifestazioni dei gilet gialli in alcune zone di Parigi - Bordeaux e Tolosa : Il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato che le manifestazioni dei cosiddetti “gilet gialli” saranno proibite prossimamente – non ha chiarito per quanto tempo – sia lungo l’Avenue des Champs-Élysées, a Parigi, che in alcuni quartieri di Bordeaux e Tolosa,

Il primo ministro francese rimuove il prefetto di Parigi e vieta le manifestazioni dei gilet gialli agli Champs-Elysées : Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha annunciato - dopo le violenze nella manifestazione dei gilet gialli di sabato - la sostituzione del prefetto di Parigi, Michel Delpuech, con Didier Lallement, già prefetto della regione Gironda (Bordeaux).Dopo le devastazioni di sabato scorso il premier annuncia che da ora in poi le manifestazioni dei gilet gialli saranno vietate nei quartieri più colpiti dalla furia devastatrice dei ...