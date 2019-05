Il Play Store celebra il 4 maggio offrendo sconti su giochi e film a tema Star Wars

Sul Play Store il primo maggio porta con sè un piatto ricco di offerte su app e giochi Android : Sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 37 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il primo maggio? L'articolo Sul Play Store il primo maggio porta con sè un piatto ricco di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Google conferma l’imminente arrivo di nuovi dispositivi Android TV con un nuovo Play Store : Google conferma il proprio impegno su Android TV, che presto sarà disponibile su nuovi hardware e che riceverà un Play Store tutto nuovo. L'articolo Google conferma l’imminente arrivo di nuovi dispositivi Android TV con un nuovo Play Store proviene da TuttoAndroid.

Non reperibile ES File Manager : rimosso dal Play Store : Stavate cercando senza risultato l'app ES File Manager, nota a molti anche come ES File Explorer, sul Play Store di Google? Continuerete a fare un buco nell'acqua, almeno fino a prova contraria. Big G ha disposto venisse rimossa in quanto collegabile alla società DO Global, società che ha avuto problemi di protezione della privacy e condotta truffaldina. Le applicazioni implementate dalla software-house, infatti, sembrano contenere delle ...

Anche ES Gestore File sparisce dal Play Store - forse a causa dello scandalo DO Global : In seguito allo scandalo che ha visto DO Global bandita dal Play Store per frode sui banner, Anche ES GeStore File sparisce dallo Store di Google. L'articolo Anche ES GeStore File sparisce dal Play Store, forse a causa dello scandalo DO Global proviene da TuttoAndroid.

Le app Android anche nel PC : Bliss OS viene ora distribuito con Google Play Store : Sono passati pochi mesi da quando vi abbiamo annunciato che il gruppo di sviluppatori riconosciuto con il nome Bliss ha pubblicato la prima versione del sistema operativo per PC basato su Android 9.0 Pie. I lavori non si sono fermati e il team ha appena diffuso un nuovo importante aggiornamento. Google, pur avendo portato il sistema […] L'articolo Le app Android anche nel PC: Bliss OS viene ora distribuito con Google Play Store proviene ...

QuickPic è tornata sul Play Store - ricca di bug e pubblicità aggressive : QuickPic è tornata, dopo essere sparita dal Google Play Store verso la fine dello scorso anno, però non correte a stappare lo champagne perché non ce n'è motivo, come è intuibile. L'articolo QuickPic è tornata sul Play Store, ricca di bug e pubblicità aggressive proviene da TuttoAndroid.

Tornano le offerte sul Play Store : più di 55 app e giochi Android in promo questo weekend : Sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 23 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo weekend? L'articolo Tornano le offerte sul Play Store: più di 55 app e giochi Android in promo questo weekend proviene da TuttoAndroid.

Google banna DO Global dal Play Store dopo le frodi legati ai banner pubblicitari : A poco più di una settimana dalla segnalazione di BuzzFeed News, che vi abbiamo riportato nel nostro articolo, Google Play ha iniziato la rimozione delle applicazioni riconducibili a DO Global, compagnia cinese in parte controllata dal colosso Baidu. Al momento sono 46 le applicazioni rimosse, che si affiancano a tutte le offerte pubblicitarie presenti nella […] L'articolo Google banna DO Global dal Play Store dopo le frodi legati ai ...

Occhio alle notifiche del Play Store - potreste ricevere 2 euro di credito in regalo : Google sta regalando due euro di credito ad alcuni utenti, da spendere sul Play Store per acquisti di app, giochi o contenuti in-app. L'articolo Occhio alle notifiche del Play Store, potreste ricevere 2 euro di credito in regalo proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 74 stabile arriva nel Play Store con un mucchio di novità : Google Chrome riceve una nuova flag che consente di attivare la modalità scura, anche nella versione stabile, anche se ci sono alcuni problemi. L'articolo Google Chrome 74 stabile arriva nel Play Store con un mucchio di novità proviene da TuttoAndroid.

Cosa ci fanno il PlayStation Store - i The Pills e Cristina D'Avena nello stesso video? Ecco Pony trap : "Crescere non è poi tanto male. Puoi scaricare i giochi alle 2 di notte o fare un pezzo trap con la tua artista d'infanzia preferita... In fondo dipende tutto da come ti Pony".Con questa peculiare descrizione PlayStation Italia ha condiviso sul proprio canale YouTube un video molto particolare incentrato in particolare sul PlayStation Store delle console Sony. Il video ha ancora una volta per protagonisti i The Pills, che continuano una ...

Scoperte altre applicazioni malevole presenti sul Google Play Store scaricate oltre 30 milioni di volte : Scoperte nuove applicazioni infette da adware presenti sul Google Play Store che portavano alla visualizzazione di popup pubblicitari a tutto schermo. L'articolo Scoperte altre applicazioni malevole presenti sul Google Play Store scaricate oltre 30 milioni di volte proviene da TuttoAndroid.

Il Play Store sposta il pulsante per la lista dei desideri e gli sviluppatori possono abilitare le nuove icone : Senza tanti preavvisi Google sta continuando i test per cercare di migliorare le funzionalità del Play Store e dopo l'apparizione dei download simultanei, un'altra modifica minore riguarda l'opzione per aggiungere app alla lista dei desideri che ora diventa più facilmente raggiungibile. Gli sviluppatori possono iniziare a caricare lo stile aggiornato delle icone delle app nel Play Store da oggi con la possibilità di continuare a utilizzare le ...

Il Play Store ci regala una Pasqua ricca di offerte su app e giochi Android : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 13 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per celebrare la Pasqua? L'articolo Il Play Store ci regala una Pasqua ricca di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.