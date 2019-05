corriere

(Di giovedì 2 maggio 2019) Non so a voi, ma a me lo «sconcerto» del 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma mette una tristezza infinita. Colpa mia, lo ammetto, perché leggo che ad altri è piaciuto molto. Forse perché ragiono ...

radioalcamo : Il (nuovo) maglioncino di Ambra e il rock degli sconosciuti - riccardo_71 : @SkyTG24 Prepara il 'decreto grembiulini'. Non saranno mai uguali perchè sotto al grembiulino qualcuno avrà un magl… - Ambra_Afrodite : RT @Ambra_Afrodite: Pensare che ieri ero così. Stasera maglioncino e calzettoni....di nuovo! -