Il monito che arriva dalla Liga | “salviamo i campionati dallo sfrenato delirio di Uefa ed

Lavoro - Ocse : “In Italia sotto occupati più che raddoppiati dal 2006. monitorare attentamente reddito cittadinanza” : “La quota di lavoratori sotto occupati in Italia è più che raddoppiata dal 2006, ed è ora la più alta tra i paesi Ocse”. Lo sostiene l’Ocse nel rapporto sull’occupazione diffuso giovedì 25 aprile. La quota di Lavoro temporaneo, rileva l’Organizzazione parigina, “è superiore alla media Ocse ed è cresciuta notevolmente nell’ultimo decennio”. I contratti a tempo determinato si collocano al 15,4% del Lavoro dipendente contro una media ...

Migranti - a Bolzano contributi all'Ong che monitora il Brennero : A Bolzano 5mila euro di contributi comunali sono stati dati a un'associazione finanziata da Soros per monitorare il confine del Brennero. Secondo quanto riportato da La voce di Bolzano, la commissione cultura del Comune di Bolzano ha elargito tale cifra alla Fondazione Alexander Langer. Tra le attività della fondazione Langer ci sono diverse iniziative condotte in stretta collaborazione con Antenne Migranti, gruppo che annovera tra le sue fila ...

Mariani : entusiasmo per firma Mattarella su decreto ‘sblocca cantieri’ - ora monitorare tempistiche : Roma – “Apprendiamo con entusiasmo della firma del Presidente Mattarella del decreto ‘sblocca cantieri’, gia’ approvato dal Consiglio dei Ministri svolto a Reggio Calabria e pubblicato in Gazzetta Ufficiale”. A dirlo e’ il vicesegretario generale della Confsal e segretario generale della Fesica Confsal Bruno Mariani che prosegue: “Si tratta del provvedimento esecutivo che aspettavamo e su cui da ...

Aritmie cardiache e senior : una problematica da monitorare con costanza : La XVI edizione del Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione, tenutosi a Bologna l'11 aprile scorso, ha fatto il punto sul problema delle Aritmie cardiache ...

Il pigiama smart che monitora il sonno e ti non fa cadere dal letto : Photo Credits: Trisha Andrew Un sogno per chi sogna poco e dorme male: il primo pigiama intelligente che aiuta a dormire meglio e monitora le fasi del sonno sta per arrivare. Si chiama Phyjama ed è stato appena presentato al pubblico in occasione dell’ACS Spring 2019 National Meeting & Exposition di Orlando, in Forida. Per ora sotto forma di prototipo, dovrebbe arrivare entro due anni sul mercato a un prezzo di circa 150 euro, secondo il ...

Fibrosi cistica : monitoraggio delle risorse e uniformità delle cure - le nuove sfide per una patologia che cambia : Fibrosi cistica: si allunga l’aspettativa di vita per i pazienti. È il momento di impegnarsi a fondo per migliorarne anche la qualità. È l’appello promosso dalla Lega Italiana Fibrosi cistica (LIFC) nel corso dell’evento realizzato su iniziativa della Senatrice Paola Binetti, in collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi cistica, “25 anni di tutele e diritti dalla Legge 548/93”, in corso a Roma presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria ...

Fitbit Inspire HR e Inspire - i braccialetti che monitorano bene il sonno ma sono imprecisi nel conteggio dei passi : Chi è alla ricerca di un fitness tracker, un braccialetto per monitorare l’attività sportiva, può prendere in considerazione i nuovi Fitbit Inspire e Inspire HR, che vanno a sostituire l’ormai vetusto Alta HR. Puntano sul comfort d’uso e sul design, e costano rispettivamente 69,95 euro e 99,95 euro. Si differenziano perché il modello più costoso integra un sensore di battito cardiaco che è invece assente nell’Inspire base. ...

L'Aia presente anche a Bari e Brindisi con i monitoraggi aerobiologici : ... è organizzato dall'Associazione Italiana di Aerobiologia, Aia, con lo scopo di divulgare notizie e promuovere iniziative in ambito aerobiologico, ovverosia la nuova scienza multidisciplinare, l'...

Global Warming - arriva il monito anche di Mattarella : 'Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale' : ... 'Mai come in occasione della tempesta Vaia è stato chiaro all'opinione pubblica italiana, che i mutamenti climatici in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro Paese ...

Juventus-Atletico Madrid - Luciano Moggi : 'monito ai gufi - perché Allegri può farcela' : Nel 2006 il presidente del Coni, Gianni Petrucci, sentenziò: 'Chi vince troppo non fa il bene del proprio sport'. E nacque Calciopoli, complice la morte dell' Avvocato Agnelli, del dottor Umberto e dell' avvocato Chiusano. Quella Juve aveva vinto tutto fino a diventare Campione mondiale per club, oltre a ...

Juventus-Atletico Madrid - Luciano Moggi : "monito ai gufi - perché Allegri può farcela" : Nel 2006 il presidente del Coni, Gianni Petrucci, sentenziò: «Chi vince troppo non fa il bene del proprio sport». E nacque Calciopoli, complice la morte dell' Avvocato Agnelli, del dottor Umberto e dell' avvocato Chiusano. Quella Juve aveva vinto tutto fino a diventare Campione mondiale per club, ol

Ecco la “valigetta” che rende le case più sicure : umidità sotto controllo con un nuovo sistema di monitoraggio : Consentire la diffusione di edifici a struttura portante in legno, sostenibili e sicuri: è questo l’obiettivo del sistema di monitoraggio S.A.L.E. (sistema Affidabilità Legno Edilizia) messo a punto da Assolegno e Conlegno, Consorzio Servizi Legno Sughero, che permette di tenere sotto controllo i punti più sensibili di un edificio a struttura portante di legno. Un sistema che ha ottenuto il riconoscimento del brevetto il 17 dicembre 2018 e che ...