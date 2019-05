Il Milan è nel caos | tutti in ritiro | ma Maldini è in vacanza a Ibiza FOTO

Milan - nuovo stop per Caldara : lascia Milanello in stampelle per un problema al ginocchio : Non c'è pace per Mattia Caldara . Il difensore del Milan ha accusato un problema al ginocchio nel corso dell'ultimo allenamento e ha lasciato Milanello in stampelle. Nelle prossime ore verrà ...

Milan - è cominciato il ritiro a Milanello : presente Leonardo : Prosegue il momento delicato in casa Milan, nato in seguito ai recenti risultati negativi che hanno portato i rossoneri fuori dal quarto posto e col rischio di non partecipare alla Champions League. Oggi è cominciato il ritiro, la squadra resterà a Milanello fino alla partita di lunedì sera contro il Bologna. La decisione di tenere la squadra nel centro sportivo rossonero per cinque giorni è stata presa ieri dopo il ritardo di circa ...

I segreti del primo Ronaldo - Kutuzov rivela : “nel 2002 non pensava alle donne - era affascinato dal… Milan” : L’ex attaccante bielorusso ha raccontato il primo Ronaldo, conosciuto allo Sporting Lisbona nei primi anni 2000 Il primo gol dei 600 in carriera lo ha segnato con la maglia dello Sporting Lisbona, in un 3-0 secco rifilato alla Moreirense il 7 ottobre del 2002. Cristiano Ronaldo ha cominciato lì la sua scalata verso l’Olimpo del calcio, con Vitali Kutuzov come compagno d’attacco. AFP/LaPresse Proprio il bielorusso ha ...

Milan - Gattuso : “nella mia squadra c’era rispetto delle regole e storia” : ”La salvezza del Milan era sempre stata il rispetto delle regole. Poche volte serviva l’intervento di Galliani e Berlusconi. C’era una grande mentalita’, una grande storia. E si rispettava la storia. Ora si fa piu’ fatica. La mentalita’ dei giocatori e’ cambiata”: sono le dichiarazioni del tecnico del Milan Gennaro Gattuso durante la presentazione del libro ”Da Calciopoli ai Pink ...

Milan - nessun ribaltone nella notte : ma Gattuso resta a rischio : nessun ribaltone nell'immediato post partita di Torino e una sconfitta che compromette non soltanto la corsa Champions ma anche un posto in Europa League. Il vertice durato oltre un'ora e andato in ...

Leonardo - Maldini e Gazidis chiusi nello spogliatoio per 1 ora 20 minuti dopo Torino-Milan : ecco il futuro di Gattuso : Leonardo, Maldini e Gazidis chiusi nello spogliatoio con Gattuso per oltre 80 minuti dopo la fine di Torino-Milan: si decide il futuro dell’allenatore rossonero Momenti importanti per il futuro del Milan. dopo la sconfitta per 2-0 maturata a Torino, la dirigenza rossonera ha avuto un lungo colloquio con Gattuso nello spogliatoio. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, Leonardo, Gazidis e Maldini, per oltre 1 ora e ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : primato e playoff in palio nel posticipo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

Torino-Milan - Gattuso cambia : novità nell’11 titolare dopo la pessima prova in Coppa Italia : Torino-Milan, Paquetà si appresta a riprendere le redini della mediana dopo l’infortunio delle scorse settimane Torino-Milan è alle porte, domenica sera i rossoneri si giocheranno una fetta di qualificazione alla prossima Champions League contro i granata ed il tecnico Gennaro Gattuso è alla ricerca di soluzione per la propria squadra. L’11 che ha mestamente fallito contro la Lazio in Coppa Italia verrà rivoluzionato. Niente ...

Milan - c'è Malcom nel mirino : contatti con l'entourage : Manovre in corso in casa Milan per rinforzare l'attacco. Almeno tre gli obiettivi di Leonardo , che sta cercando di sondare il terreno, vagliare le formule possibili e pianificare le mosse. L'ultimo ...

Milan - il report dell’allenamento : grandine a Milanello - Gattuso col dubbio Paquetà : Non appena, dopo la prima ora di allenamento mattutino del Milan, ha iniziato a grandinare forte su Milanello. Gattuso deve sciogliere gli ultimi dubbi. Dopo un 25 aprile dedicato alle proprie puntualizzazioni sul razzismo di Milan-Lazio, cui hanno fatto seguito le parole di Leonardo di oggi, è stato il momento degli in bocca al lupo a Davide Calabria. Il giovane laterale rossonero ha terminato la stagione in anticipo a causa di una ...