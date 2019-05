Il fulmine nel giorno in cui Di Maio attacca sulle province | ' Se la Lega le vuole cerchi

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Guangzhou. Cina “pigliatutto” nella prima giornata - Gomes Junior un fulmine nei 50 rana - quarto Scozzoli : Partenza all’insegna della Cina ma con forti tinte verde-oro per le Champions Swim Series, la nuova manifestazione itinerante voluta dalla FINA, che oggi ha vissuto la prima delle due giornate di gare in programma a Guangzhou in Cina. Spettacolo, divertimento e buoni risultati cronometrici per il periodo dell’anno: questo il menu della Champions Swim Series, trasmessa in diretta sulla web Tv di OA Sport (Sport2you/Irc Sport ...

Valtteri Bottas un fulmine davanti a Vettel e Leclerc nelle FP3 : Sottotono il britannico Lewis Hamilton : il campione del mondo in carica non è andato oltre il quarto posto, rimediando 859 millesimi dal team-mate ed essendo anch'egli poco pulito nel suo ultimo ...

Temporale nel comasco : fulmine colpisce e incendia albero : Un Temporale ha colpito nella serata di ieri il comasco ed un fulmine ha centrato in pieno un albero a Cucciago, piccolo comune della provincia di Como. Il fulmine, che ha provocato un forte boato...

Nuoto - Campionati Italiani Assoluti : fulmine Miressi nei 100 sl - l’azzurro beffa nel finale Frigo e Condorelli : L’azzurro rimonta nella seconda parte di gara, andandosi a prendere il titolo italiano davanti a Frigo e Condorelli Non poteva che essere Alessandro Miressi a vincere i 100 stile libero ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione, ma quanta fatica per avere ragione di avversari davvero affamati. Il campione italiano trionfa in rimonta, chiudendo in 48.32 al termine di una gara davvero entusiasmante, elettrizzante fino agli ultimi ...