Il Concertone ci costa 800mila euro

(Di giovedì 2 maggio 2019) Francesco Curridori Ilè finito e ci ètoche sono finiti nelle casse dell'Eni, della Rai per trasmettere l'evento, a cui si aggiungono altri 200miladel Comune di Roma per la sicurezza e la pulizia dell'area di San GiovanniIlè finito e ora tocca pagare il conto. La bellezza di. È questo il totale dei soldi che sono finiti nelle casse dell'Eni e della Rai per trasmettere l'evento, a cui si aggiungono altri 200miladel Comune di Roma per la sicurezza e la pulizia dell'area di San Giovanni.Tutto, ricorda Libero, è iniziato nel 1990 per volontà di Maurizio Illuminato, un imprenditore di Catania e, da allora, la Festa del Lavoro, che in passato aveva una certa importanza anche per il mondo cattolico e per il fascismo, è diventata una giornata mediaticamente monopolizzata dalla sinistra. Un Primo maggio che non ...

