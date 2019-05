Il Chelsea contro il Francoforte | Sarri non si fida | “dobbiamo avere massimo rispetto”

Calcio - andata semifinali Europa League 2019 : l’Arsenal sfida il Valencia - il Chelsea di Sarri contro l’Eintracht : Siamo prossimi alla stretta finale nell’edizione 2019 dell’Europa League di Calcio. Domani andranno in scena le gare d’andata delle semifinali che metteranno in palio i due posti per l’atto conclusivo di Baku, in programma il 29 maggio. Saranno Arsenal-Valencia e Eintracht Francoforte-Chelsea a regalare spettacolo. All’Emirates Stadium i “Gunners” partono con i favori del pronostico, avendo eliminato nel ...

Chelsea-Burnley - insulti razzisti contro Maurizio Sarri : 'Italiano di mer***' : La Football Association valuterà il referto dell'arbitro di Chelsea-Burnley per decidere se aprire un'inchiesta sulla denuncia dei Blues, secondo cui Maurizio Sarri è stato più volte definito ' ...

Premier League - 34^ giornata : Guardiola contro il Palace - Reds attesi dal Chelsea : Dopo gli impegni europei di metà settimana, che hanno visto molte squadre inglesi tra le protagoniste, tornano le emozioni della Premier League. In programma la 34^ giornata, che avrà nella giornata di domani le sfide con le due regine del campionato come protagoniste. Un turno cominciato ieri sera, con un’importante vittoria in chiave salvezza.Premier League, 34^ giornata: colpo del Newcastle a LeicesterLa prima sfida in programma per ...

Cori razzisti contro Salah. Chelsea : “Prenderemo misure più severe nei confronti dei tifosi” : Mohamed Salah nuovamente vittima di insulti razzisti. Un video, in rete da ieri, mostra infatti alcuni tifosi del Chelsea in un bar intonare il coro “Salah è un bombarolo”, in riferimento alla fede islamica dell’attaccante egiziano. Immediata la condanna del Liverpool, così come quella del club londinese. “Questo comportamento deve essere considerato per quello che è, puro fanatismo“, ha sottolineato il club ...

Cori razzisti contro Mohamed Salah : il Chelsea individua i tifosi e li “banna” : Mohamed Salah è stato preso di mira da alcuni Cori dei tifosi del Chelsea, il club è intervenuto prontamente schierandosi contro ogni genere di discriminazione Il video del coro dei tifosi del Chelsea contro Mohamed Salah (”Salah is a bomber”) sta facendo il giro del mondo, con il tema del razzismo che in Inghilterra è sempre più attuale. Il video risale a mercoledì sera, quando un gruppo di sei tifosi del Chelsea in trasferta ...

Risultati Europa League – Felix fa il bomber contro l’Eintracht : vittorie anche per Chelsea e Valencia : Bene Benfica, Chelsea e Valencia nelle gare di andata ai quarti di Europa League: Joao Felix s’improvvisa Ronaldo della serata Oltre alla clamorosa sconfitta del Napoli contro l’Arsenal, anche le altre gare di andata dei quarti di finale di Europa League sono scese in campo. La serata calcistica ha messo in mostra il talento di Joao Felix del Benfica. Il giovane centrocampista portoghese ha segnato una tripletta da sogno nel ...

Quote Europa League - il Chelsea nettamente favorito contro lo Slavia : Il Chelsea sta attraversando un buon momento e si candida ad essere grande protagonista anche in Europa League, la squadra di Sarri si prepara ad affrontare il primo round dei quarti di finale contro lo Slavia. I padroni di casa sono primi in campionato e sono reduci da 10 risultati utili consecutivi ma il gap risulta pesante secondo le Quote Stanleybet.it. I Blues partono in vantaggio, la vittoria è quotata 1,65 mentre si sale a 3,75 per ...

Hazard trascina il Chelsea contro il West Ham : la squadra di Sarri vola al terzo posto in Premier League : Si è conclusa una giornata importante valida per la Premier League, in serata sono scese in campo Chelsea e West Ham, successo per la squadra di Maurizio Sarri che si rilancia nettamente per la Champions League, al momento i Blues occupano il terzo posto in classifica, Tottenham e Arsenal hanno una partita in meno. Ma si tratta di un successo che porta grande fiducia al Chelsea in vista delle ultime partite di campionato, decisiva una rete ...

Chelsea - l’11 aprile l’appello contro il blocco del mercato : Giornata decisiva per il Chelsea il prossimo 11 aprile. In quella data infatti il club inglese sarà ascoltato dalla Fifa nell’appello contro il blocco del mercato nelle prossime due sessioni per violazioni nel trasferimento e nella registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall’Associated Press, la Fifa ha […] L'articolo Chelsea, l’11 aprile l’appello contro il ...