Il Brescia rovina la festa | la squadra è nella bufera per un coro razzista VIDEO

(Di giovedì 2 maggio 2019) Impresa delche è tornato in Serie A dopo 8 anni,promozione dopo il successo davanti al pubblico amico contro l’Ascoli. Ma la giornata di ieri è statata da un episodio di discriminazione territoriale, Leonardo Morosini invita il pubblico a cantare la canzone “teru’n, teru’n” come sfottò contro Lecce e Palermo, formazioni in lotta fino all’ultimo per lo stesso obiettivo, la promozione in Serie A. Ilè stato pubblicato addirittura nelle storie Instagram del club ma successivamente è stato rimosso. L’attaccante siciliano Ernesto Torregrossa con il megafono in mano suggerisce unda cantare alla curva (“La nostra preferita, quella preferita di tutte”), Morosini prende il megafono e da’ il via al“teru’n, teru’n”. In basso ilche ha creato il caos....

