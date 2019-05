Il beauty case da viaggio

gqitalia

(Di giovedì 2 maggio 2019) I giorni di vacanza tra un ponte e l'altro sono molteplici. Per chi ha prenotato unlungo oppure ha organizzato qualche weekend last-minute, ha bisogno di alleatipratici e travel-approved. Qui 8 idee da mettere in valigia.Byredo. Roll-on da 7,5 ml del profumo Flowerhead, con oli profumati di semi di angelica, limone, gelsomino Sambac, ambra e pelle scamosciata (50 euro).Byredo Flowerhead roll-onGrown Alchemist. Il kit dacontiene tutto il necessario per idratare la pelle, anche durante voli lunghi. Dalla crema per le mani al balsamo per le labbra, c’è anche il nécessaire completo per viso e corpo (66 euro).Grow Alchemist travel kitSphynx. Il rasoio tascabile all-in-one per un ritocchino al volo su basette, baffi e barba, Ricaricabile, è dotato di mini nebulizzatore d’acqua ricaricabile, di mini sapone emolliente e di due lamette (17 euro).Gum Salon. ...

