Iker Casillas | il sollievo e il dolore dopo l' infarto | Sta bene | ma la sua carriera

Iker Casillas - dopo l'infarto Sara Carbonero ringrazia su Instagram - : In una immagine insieme al campione dall'ospedale di Oporto, la giornalista sportiva scrive: "La vita ha questo strano modo di ricordarci che dobbiamo apprezzare ogni battito"

Ilaria D’Amico - la gaffe su Iker Casillas : “Se proprio doveva venirgli un infarto meglio al miocardio” : Nuova gaffe di Ilaria D’Amico in diretta tv nel salotto della Champions League di Sky. Si stava parlando dell’infarto che ha colpito Iker Casillas, il portiere 37enne del Porto che ha avuto il malore durante un allenamento ed è stato subito ricoverato d’urgenza e operato. “Ora, Iker è fuori pericolo – ha detto Ilaria D’Amico -. Poi, si è trattato di un infarto al miocardio. Una di quelle parti dove, se proprio deve ...

Infarto Casillas - parla il medico del Porto : “Iker potrebbe aver concluso la propria carriera” : Il medico del Porto ha analizzato le condizioni di Casillas, sottolineando come sia prematuro parlare di un suo ritorno in campo Iker Casillas pare essersi messo definitivamente alle spalle l’Infarto che ieri ha sconvolto la sua giornata, obbligandolo ad un’operazione d’urgenza perfettamente riuscita. LaPresse/Gennaro Masi Il portiere spagnolo ha accusato il malore durante l’allenamento mattutino, venendo ...

Il Napoli fa gli auguri a Iker Casillas : Forza Iker Casillas! Ti aspettiamo presto in campo!”. Così su Twitter il Napoli fa gli auguri di pronta guarigione al portiere spagnolo che è stato ricoverato all’ospedale CUF Porto a causa di un infarto accusato durante l’allenamento col Porto. Infarto del miocardio per il portiere spagnolo che è stato ricoverato d’urgenza, ma è fuori pericolo. Già annunciato dai media portoghesi che la sua stagione è conclusa. è ...