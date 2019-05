I fratelli Sisters | il western non convenzionale di Jacques Audiard | tra dramma e commedia

I fratelli Sisters - quando un western sbaglia tutto lo sbagliabile : https://www.youtube.com/watch?v=6ituMwFZ1i4 Cosa sia I fratelli Sisters non è facile a dirsi. Non è un film western classico perché non gli interessano davvero le storie da West (come quella da cacciatori di taglie con la quale inizia), non è nemmeno un film revisionista perché non mette mano alla mitologia western, non è un film postmoderno assolutamente e sembra quasi un film che per errore è ambientato nell’epoca dei pistoleri. Non ...