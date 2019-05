Husqvarna Svartpilen 701 ‘Style’ | la special edition che si ispira al concept GALLERY

sportfair

(Di giovedì 2 maggio 2019) Husqvarna presenta ufficialmente la Svartpilen 701 Style,ta alda cui deriva, sarà disponibile nella seconda metà di maggio presso tutti i concessionari Spinta dalla ferma determinazione a realizzareche allarghino i confini del già visto nel design, e a tradurli poi in versioni di serie, Husqvarna è impegnata anima e corpo nell’espansione della sua gamma stradale, con moto che continuano a mettere in discussione lo status quo del settore. L’ultima aggiunta alla gamma è la evoluzione della Svartpilen 701 significativamente battezzata Svartpilen 701 Style. Si tratta di uno sviluppo stilistico del modello di serie, che giustifica l’introduzione della parola STYLE.La Svartpilen 701 – “Freccia nera” in svedese – è stata progettata per conquistare gli appassionati di moto più attenti allo stile, offrendo al contempo prestazioni straordinarie in tutte le ...

