Hotel con Spa | 10 destinazioni italiane per un weekend a tutto relax

Niente fondi agli Hotel liguri che aderiscono allo Sprar : La Regione liguria non erogherà i contributi per lo sviluppo del turismo alle imprese ricettive che negli ultimi tre anni hanno ospitato migranti. La norma esclude dai contributi per la riqualificazione turistica gli alberghi e gli ostelli che hanno firmato le convenzioni del sistema Sprar. Lo prevede la proposta di legge della Lega approvata oggi pomeriggio a Genova dal Consiglio regionale con 16 voti a favore (centrodestra) e 11 ...

Napoli - affitti a prezzi stracciati : Hotel al consigliere - casa al segretario : Cosa succede se nel Consiglio d'amministrazione di un ente a controllo pubblico siede una persona che si ritrova affittuaria di un immobile di quello stesso ente? Nulla, almeno nella Fondazione ...

Skirvin Hotel - l’albergo che terrorizza l’NBA! Il racconto shock di Tim Hardaway Jr : “un urlo raccapricciante - c’era un fantasma” : Tim Hardaway Jr., cestista dei Dallas Mavericks, ha raccontato a ‘The Players Tribune’ la sua esperienza da brividi presso lo Skirvin Hotel, l’albergo di Oklahoma infestato dai fantasmi Credete ai fantasmi? La classica domanda capace di dividere le opinioni, ma far correre a tutti un piccolo brivido lungo la schiena. Uno dei clichè più famosi riguardante il genere ‘ghost’ è quello riguardante i luoghi ...

Hotel con effetto "Shining". Diciassette incubi da evitare : C'è chi, come Carlo Rossella, passerebbe la vita in albergo, e alle stanze dei migliori Hotel del mondo ha anche dedicato un libro. E chi quando ci si trova non fa che rimpiangere la comfort zone della propria casa. Chi ama l'anonimato di certi alberghi da catena, che tutte le stanze sono uguali in tutto il mondo. E chi invece adora i boutique Hotel con stanze personalizzate. C'è chi pensa che siano dei mali necessari e chi apre la porta della ...

Sri Lanka - esplosioni in chiese e Hotel : 185 morti. «È terrorismo - identificati i colpevoli» - continuano gli attacchi : Una Pasqua di sangue nello Sri Lanka. Sei esplosioni simultanee si sono verificate durante la mattinata in chiese e hotel della capitale Colombo e della città di Negombo, provocando ? al...

