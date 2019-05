Hockey ghiaccio | domani per l’Italia ultima amichevole prima dei Mondiali contro la

Hockey ghiaccio - Slovenia-Italia 3-2 nella seconda amichevole di Bled : Si è disputata questa sera la seconda amichevole di Bled tra Italia e Slovenia: i padroni di casa si prendono la rivincita ai danni degli azzurri e vincono in rimonta con il punteggio di 3-2. Un vero peccato per gli italiani che non gestiscono bene gli ultimi minuti, ma che comunque mandano buoni segnali in vista dei Mondiali di maggio. Dopo un primo periodo a reti bianche, sono proprio i nostri a sbloccare le marcature con il gol al 6′ ...

Hockey ghiaccio - l’Italia supera 3-2 la Slovenia nella prima amichevole di Bled : Prosegue l’avvicinamento della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio in vista dei Mondiali di Top Division di Bratislava che scatteranno il 10 maggio. L’Italia, dopo il doppio impegno di Coventry della scorsa settimana, è impegnata in una altra doppia amichevole, questa volta contro la Slovenia. Questa sera si è disputata la prima, sul ghiaccio di Bled, e si è conclusa con il successo per 3-2 dei nostri, che hanno quindi vendicato ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria perde il titolo - l’Olimpija sbanca Brunico : Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di Valpusteria nel torneo di Alps League 2019: i Lupi, dopo essere stati avanti per 3-1 nella serie, crollano e subiscono la rimonta degli sloveni dell’Olimpija. Gli italiani hanno tanto da recriminare, considerando anche che fino a 10 minuti dalla fine il risultato era di 1-0 in loro favore. Bravi gli avversari a crederci fino in fondo e a ribaltare ancora una volta la partita, conclusasi ...

Hockey ghiaccio - l’Italia chiude il triangolare di Coventry con una netta sconfitta per mano dell’Ungheria : Si conclude con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio nel triangolare di Coventry: alla Sky Dome Arena gli azzurri, dopo la convincente vittoria di ieri per 5-2 contro la Gran Bretagna, si devono arrendere all’Ungheria, capace di batterci con il netto punteggio di 6-1. chiuderà il trittico di partite lo scontro di domani proprio tra britannici e ungheresi. L’inizio della compagine italiana è thriller ...

Hockey ghiaccio - l’Italia supera 5-2 la Gran Bretagna in amichevole a Coventry : Inizia con il piede giusto la due-giorni di amichevoli della Nazionale italiana di Hockey ghiaccio che ha dato il via alla sua preparazione in vista dei Mondiali di Slovacchia 2019 (10-26 maggio). Il primo match della Sky Dome Arena di Coventry, Inghilterra, ha visto gli Azzurri superare con il punteggio di 5-2 i padroni di casa della Gran Bretagna. I britannici sono un avversario probante dato che, nella scorsa annata, hanno vinto i Mondiali ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Lubiana schianta Val Pusteria - la serie finale si deciderà in gara-7 : Si va a gara-7 per quanto riguarda la serie finale della Alps Hockey League 2019. L’Olimpija Lubiana, infatti, ha sconfitto con il punteggio di 6-2 Val Pusteria alla Hala Tivoli (davanti a ben 3452 spettatori) e, quindi, ha portato il computo totale sul 3-3. Un bilancio che ha dell’incredibile se si pensa che, in gara-5, gli altoatesini sono arrivati a 24 secondi dal titolo, salvo poi farsi rimontare e sconfiggere all’overtime. ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria sbanca a Lubiana - titolo vicino per gli italiani : Serata magica per i colori italiani nel mondo dell’Hockey su ghiaccio: Valpusteria vince gara-4 della finale del torneo europeo di Alps League in casa degli sloveni dell’Olimpija e si porta sul 3-1 nel computo delle sfide vinte, con un match point da giocarsi mercoledì tra le mura amiche. La partita per la compagine azzurra non parte per il verso migliore con i padroni di casa che sbloccano l’incontro al 17′ con il gol ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria vince in rimonta in casa dell’Olimpija e si riporta avanti nella serie : Si è disputato quest’oggi il terzo atto della finale di Alps League 2019 tra Valpusteria e Olimpija: dopo le partite in terra italiana (una vittoria per parte), i Lupi si sono imposti in rimonta in Slovenia per 6-4, portando la serie sul 2-1 in proprio favore. Gli ospiti lanciano il primo segnale al 7′ sbloccando il match in inferiorità numerica con Markus Gander, su assist vincente di Tommaso Traversa, anche se i padroni di casa non ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : pesante ko interno di Val Pusteria in gara-2 e la serie finale torna in parità : Dopo la bella vittoria di ieri in gara-1 della finale di Alps Hockey League 2019, Val Pusteria viene demolita in casa per 7-2 dall’Olimpija Lubiana, e la serie torna in parità, sul punteggio di 1-1. Gli altoatesini non riescono a ripetere l’ottima prova vista appena 24 ore fa, e non hanno scampo contro gli sloveni che ora rimettono in bilico l’atto finale del torneo transnazionale di Hockey ghiaccio. Che la musica fosse ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria domina gara-1 contro Lubiana e si porta in vantaggio nella serie : Val Pusteria inizia con il piede giusto la serie di finale dell’Alps Hockey League 2019 contro l’Olimpija Lubiana vincendo 3-0 in casa al Rienzstadion di Brunico e si porta quindi sull’1-0 nella serie (al meglio delle sette gare) che assegnerà il titolo del campionato transnazionale di Hockey ghiaccio. Dopo un primo tempo molto equilibrato, i Lupi escono nella seconda frazione. Al minuto 25:24 infatti, Hofer serve Gander che va ...

Hockey ghiaccio - playoff Alps League 2019 : Val Pusteria vince gara-5 all’overtime e vola in finale! : Val Pusteria ce l’ha fatta! Gli altoatesini vincono 3-2 all’overtime contro Jesenice gara-5 delle semifinali playoff di Alps Hockey League 2019 e volano in finale, dove affronteranno l’Olimpija Lubiana. I Lupi portano a casa una serie quanto mai combattuta, con tre capitoli che si sono conclusi solamente all’overtime, e gli altri due decisi da una rete. Una grande vittoria per la squadra di coach Petri Mattila che, va ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria espugna il campo dello Jesenice - gara-5 decisiva per volare in finale : Straordinario successo di Valpusteria in casa degli sloveni dello Jesenice per 2-3: i Lupi, grazie a tale vittoria, riportano la serie in parità (2-2) e si giocheranno l’accesso alla finale della competizione nell’ultimo atto casalingo in programma martedì. Ad attendere c’è l’Olimpija, già in finale dopo aver vinto nettamente le tre sfide contro il Lustenau. In seguito ad un primo tempo conclusosi a reti bianche, nella ...