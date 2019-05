Hellas Verona | come cambia la squadra con Aglietti | il cambio di modulo ed il nuovo 11 ...

Hellas Verona - ufficiale : Alfredo Aglietti nuovo allenatore. Prende il posto di Grosso : E' Alfredo Aglietti il nuovo allenatore dell'Hellas Verona fino al termine della stagione. Lo ha reso noto il club con una nota sul proprio sito. Prende il posto di Fabio Grosso, esonerato mercoledì ...

Sostituto Grosso - è testa a testa in casa Hellas Verona [NOMI e DETTAGLI] : Sostituto Grosso – Sono ore caldissime in casa Hellas Verona, debacle davanti al pubblico amico contro il Livorno, la squadra sta attraversando un momento difficilissimo dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Come confermato dal presidente Setti la decisione è stata quella di esonerare Fabio Grosso, considerato a questo punto uno dei principali responsabili dei pessimi risultati. E’ testa a testa per ...

Pescara - autobus del Verona colpito da un sasso. La denuncia dell'Hellas : Un episodio assolutamente da condannare quello accaduto dopo il match tra Pescara e Verona disputatosi allo stadio Adriatico e terminato con il punteggio di 1-1. L'autobus dell'Hellas è stato colpito ...

Hellas Verona-Juventus calcio femminile - Serie A 2019 : programma - orari e tv : Domani, sabato 20 aprile alle ore 12.30, allo stadio “Olivieri” di Verona le padrone di casa dell’Hellas affronteranno la capolista Juventus nell’ultima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Le bianconere sono attualmente in vetta a quota 53 punti con una lunghezza di vantaggio sulla Fiorentina e due sul Milan. Un’eventuale vittoria delle ragazze di Rita Guarino vorrebbe dire secondo scudetto ...

Big match in Serie B - Palermo-Hellas Verona : obiettivo promozione : Si chiude questa sera la 32esima giornata di Serie BKT con un big match davvero interessante in ottica promozione: allo stadio Barbera si sfidano infatti il Palermo e l’Hellas Verona, entrambe desiderose di tornare nella massima Serie in un campionato dove la classifica, al di là del Brescia capolista, appare piuttosto corta. All’andata disputata al […] L'articolo Big match in Serie B, Palermo-Hellas Verona: obiettivo ...

Cremonese-Hellas Verona - Serie B : diretta tv in chiaro su Rai Sport venerdì 29 marzo : Dopo la sosta per le partite di qualificazione ad Euro 2020, tornerà in campo la Serie B. Il campionato cadetto proporrà la 30ª giornata nel weekend. Ad aprire il programma sarà l’anticipo tra Cremonese ed Hellas Verona venerdì 29 marzo alle ore 21:00. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport, non solo su DAZN. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio per 1-1. I ragazzi di Massimo Rastelli erano passati in svantaggio sul campo ...

Nuova sede per l’Hellas Verona dal 2019-20 : iniziati i lavori : Nuova sede Hellas Verona. L’Hellas Verona si trova attualmente in Serie B, ma punta a tornare nella massima serie il prima possibile e sta così attuando un processo di rinnovamento che coinvolgerà il club veneto anche al di fuori dal campo. A partire dalla prossima stagione, infatti, la società gialloblù si trasferirà in una Nuova […] L'articolo Nuova sede per l’Hellas Verona dal 2019-20: iniziati i lavori è stato realizzato da ...