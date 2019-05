«Ha la Ferrari nel sangue» Così Marchionne scelse Binotto leader

Formula 1 - Horner avverte la Ferrari : il Cavallino costretto a guardarsi le spalle nelle prossime gare : Il team principal della Red Bull ha parlato dei valori in pista, sottolineando come a Baku la Ferrari abbia dimostrato un passo peggiore La Red Bull continua a progredire, provando a ricucire il gap con Mercedes e Ferrari che, al momento, appaiono leggermente più avanti. La corsa di Baku ha rimescolato le carte in tavola, con le Frecce d’Argento rimaste davanti, ma con la scuderia di Milton Keynes attaccata al ...

Ferrari Premium - il programma di assistenza per le Rosse di Maranello : Ferrari Premium è il programma di manutenzione, certificazione e assistenza post vendita sulle supercar di Maranello . Un numero selezionato di auto rientra nel piano di assistenza del Cavallino che, ...

F1 - quali sono i problemi della Ferrari? Scarso rendimento delle gomme in gara : a Maranello si studiano le soluzioni : La Ferrari ha incominciato la stagione nel peggior modo possibile: appena tre podi in quattro gare disputate, quattro doppiette della Mercedes. Risultati al minimo storico (tre terzi posti in avvio di stagione sono ben poca cosa), strapotere del diretto avversario, monoposto con problemi di affidabilità come si è visto in Bahrein e davvero poco competitiva, errori dei piloti (Charles Leclerc si è schiantato contro un muro durante le qualifiche ...

F1 - Sebastian Vettel e Ferrari : un amore finito? Contratto in scadenza nel 2020 - ma occhio a possibili sorprese : Un 4-0 che non ammette repliche. E’ da un modo di dire tipicamente calcistico che si vuole introdurre il discorso “Ferrari post Baku“. Il GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, doveva essere l’ennesima occasione di rilancio per la Rossa dopo i poco positivi riscontri delle prime tre uscite. Niente di tutto questo. Si è materializzata la quarta doppietta consecutiva della Mercedes che continua a ...

VIDEO Charles Leclerc - giro veloce nel GP Azerbaijan : il Ferrarista strappa il punto di bonus : Charles Leclerc ha siglato il giro veloce in gara nel GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco si è consolato col punto di bonus visto che non è riuscito ad andare oltre il quinto posto finale complice lo schianto in qualifica che lo ha costretto a rimontare sul tracciato di Baku. Il pilota della Ferrari ha acceso la miccia nella parte iniziale del pomeriggio, è balzato anche al comando del Gran Premio sfruttando le gomme ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Ferrari e il solito film già visto. “Devastante” nelle prove libere - demolita dalla Mercedes quando conta davvero : A Baku doveva andare in scena uno spettacolo nuovo, tutti si aspettavano lo show della rinascita, ci si attendeva una magia da parte della Ferrari dopo tre uscite estremamente deludenti e invece le qualifiche del GP Azerbaijan hanno espresso un verdetto insoddisfacente per le Rosse: terzo posto con Sebastian Vettel, Charles Leclerc schiantato contro un muro durante il Q2, due Mercedes in prima fila. Peggio di così non poteva andare, un risultato ...

Gp Azerbaijan - le Ferrari volano nella terza sessione di libere : primo Leclerc - secondo Vettel : Ferrari davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del Gp dell' Azerbaijan che si corre sul circuito cittadino di Baku . Il più veloce è stato Charles Leclerc , 1'41'604, alle sue spalle la ...

Le Ferrari volano nelle libere : Charles Leclerc è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gp dell'Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale di Formula 1 in programma domani sul circuito cittadino di Baku. Il pilota ...

F1 Azerbaigian - le Ferrari impressionano nelle Libere 3 : Charles Leclerc continua a far volare la Ferrari e stampa il miglior tempo nella terza sessione di Libere del GP dell'Azerbaijan. Il monegasco ha chiuso con uno strepitoso 1'41''604 , tenendosi alle ...

Formula 1 - doppietta Ferrari nelle seconde libere. Leclerc il più veloce : Charles Leclerc è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp dell'Azerbaigian. Il pilota monegasco della Ferrari ha girato in 1'42'872 precedendo il compagno di squadra, il ...

F1 - Gp Baku : doppietta Ferrari nelle seconde libere : Baku - Dopo il passaggio a vuoto di questa mattina - con le prove annullate per l'incidente a George Russell della Williams - le Ferrari si impongono nella seconda sessione del Gp d'Azerbaijan, a Baku.

Formula 1 – Ferrari delle meraviglie a Baku : doppietta per le rosse nelle FP2 [TEMPI] : Seconde prove libere del Gp d’Azerbaijan nel segno di Charles Leclerc: il pilota della Ferrari è leader delle FP2 davanti al compagno di scuderia Un incidente di George Russell, a causa di un tombino, ha fatto annullare le prime prove libere del Gp d’Azerbaijan. Dopo il controllo di tutti i 300 i tombini della pista semi-cittadina di Baku, le FP2 sono terminate nel segno di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, segnando il ...

F1 : Antonio Fuoco guiderà la Ferrari nei test in Spagna nel giorno dedicato ai rookie : Non vi sono ancora i crismi dell’ufficialità ma sembra ormai certo che il nostro Antonio Fuoco sarà alla guida della SF90 in una delle due giornate di test di F1 a Barcellona, in programma nella settimana successiva al GP di Spagna (10-12 maggio). Sarà quindi il pilota calabrese che partecipa al campionato di Formula 2 a salire sulla Rossa e non il tedesco Mick Schumacher, che si era cimentato a bordo della macchina del Cavallino Rampante ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : la Ferrari lavora ad una nuova ala posteriore per Barcellona. Ammissione palese : qualcosa nell’aerodinamica non quadra : Tre gare sono andate in archivio nel Mondiale 2019 di Formula Uno e la situazione in Ferrari desta preoccupazione. Le tre doppiette della Mercedes e la vetta del campionato piloti occupata dal britannico Lewis Hamilton non erano ciò che la scuderia di Maranello aveva pianificato per l’inizio di quest’annata. Una Rossa dall’andamento altalenante: bruttissima in Australia, bellissima ma inaffidabile in Bahrein e senza infamia e ...