Guerra dazi | improvviso stallo colloqui | mercati colpiti

I prezzi delle prossime console potrebbero aumentare - a causa della Guerra dei dazi fra America ed Europa : Brutte notizie per i giocatori di tutta Europa (italiani compresi), sembra infatti che le prossime generazioni di console potrebbero subire un incremento di prezzo, a causa della guerra dei dazi in corso fra America ed Europa. Considerando che la next gen potrebbe essere abbastanza costosa, questo spauracchio arriva proprio in un brutto momento.Come riporta VG247, se gli Stati Uniti dovessero confermare le nuove tasse di 11 miliardi di dollari ...

Dazi - Guerra alla fine. Borse boom Il gestore : "Occhio alle correzioni" : Stati Uniti e Cina sono alle prese con l’ultimo miglio nella trattative per risolvere la disputa commerciale e le Borse mondiali, anche grazie alle previsioni più ottimiste sui conti trimestrali e ai buoni risultati dei numeri di business arrivati dalle banche americane, volano ai massimi dai sei mesi trainate dal comparto del credito (Stoxx 600 Europe Banks) Segui su affaritaliani.it

Amazzonia - 13 milioni di ettari di foresta a rischio distruzione per Guerra dei dazi tra Usa e Cina : al loro posto campi di soia : Ormai, si sa, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina rischia di avere ripercussioni a livello mondiale. Ma se state pensando alle forniture lungo la catena di distribuzione globale siete fuori strada. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, la principale vittima dello scontro tra le due superpotenze potrebbe essere l’Amazzonia, la foresta pluviale tropicale che dal Brasile si estende in Colombia, Perù, ...

Dazi - Coldiretti : L’Italia la più colpita nella Guerra del vino tra USA e UE : L’Italia è il Paese più danneggiato da una eventuale guerra dei Dazi tra Stati Uniti ed Unione Europea sul vino che con un valore di 1,5 miliardi nel 2018 è il prodotto agroalimentare Made in Italy più esportato nel 2018 in Usa dove L’Italia è il primo paese fornitore con oltre 1/3 (34%) del mercato complessivo in valore davanti alla Francia (28%): è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che valgono appena ...

Guerra dei dazi : Ue mette a punto la lista sui prodotti Usa : Pronta la rappresaglia di Bruxelles contro Washington dopo che a inizio settimana Trump ha annunciato tariffe doganali extra su 11 miliardi di esportazioni europee, tra cui diversi prodotti italiani ...

Europa - Stati Uniti - Italia : la Guerra dei dazi spiegata in 5 grafici : L’amministrazione Trump minaccia nuovi dazi nei confronti dell’Europa. Quante merci viaggiano tra il Vecchio Continente e gli Usa? E in particolare tra Italia e Stati Uniti? La risposta la danno alcuni grafici...

Trump minaccia nuovi dazi per 11 miliardi - è Guerra con l'Ue : Scoppia una nuova guerra dei dazi fra Stati Uniti e Unione Europea. La Commissione ha 'preso atto' dell'annuncio dell'amministrazione Trump di voler imporre 11 miliardi di dazi su prodotti importati ...

Dazi - Guerra commerciale tra Trump e la Ue. Nel mirino anche il made in Italy : La guerra commerciale continua. E il livello dello scontro si alza pensantemente. Il rappresentante al Commercio americano ha, infatti, proposto di applicare tariffe su una lista di prodotti europei. Un lunghissimo elenco dal valore di 11 miliardi di dollari che va dagli aerei ai prodotti alimentari, dal formaggio roquefort all'olio d'oliva. A pagare potrebbero essere anche numerosi prodotti del made in Italy, come il prosecco e il pecorino. ...

Guerra dazi - Casa Bianca : 'Sempre più vicini a un accordo' : La Guerra commerciale in corso da mesi tra le maggiori economie del mondo ha sconvolto le catene di approvvigionamento, ha spaventato i mercati e ha pesato sull'economia mondiale. Così il numero uno del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde ha avvertito ...

L'Fmi avvisa Usa e Cina : "Stop a Guerra dei dazi o vi farete molto male" : 'Occhio, state giocando col fuoco'. Il Fondo monetario internazionale mette in guardia Stati Uniti e Cina contro i rischi di un prolungamento del duello commerciale a colpi di dazi. Il tempismo dell'...

Guerra dazi : accordo Usa-Cina in dirittura d'arrivo - mercati esultano : Nel caso in cui le due maggiori economie del mondo non riescano a raggiungere presto un'intesa, Moody's ha avvertito che l'economia mondiale potrebbe finire in recessione . Liveblog in corso: gli ...

Guerra dazi : Cina gioca la carta 'Fentanyl' per uscire dall'impasse : Sempre su questo fronte, il capo economista di Moody's, Mark Zandi h a ribadito oggi che qualora l'accordo tra i due paesi non dovesse arrivare nel breve periodo, l'economia mondiale rischierebbe una ...

Brexit - è il D-Day. Dazi - schiarita Usa-Cina. Tim tra pace e Guerra : Pesano anche i nuovi segnali di rallentamento dell'economia di Eurolandia a partire da Germania ed Italia, come sottolinea S&P. In questa cornice si profila un altro fronte critico: sbanda la lira ...