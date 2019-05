ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Nei primi tre mesi dell’anno glidelVolkswagen sono diminuiti del 7%, per un totale che ammonta a 3,9 miliardi di euro. Lo ha reso noto la stessa azienda comunicando i risultati della prima trimestrale 2019, tra i quali c’è pure l’aumento del 3,1% dei ricavi, che ammontano a 60 miliardi di euro nonostante le vendite di gennaio-marzo siano calate del 2,8% (ma resta confermato l’obiettivo finale di un +5% rispetto al 2018). La liquidità totale del comparto automotive ammonta invece a 16 miliardi di euro.In realtà a pesare su questi risultati, come spiegano da Wolfsburg, sono stati soprattutto gli oneri eccezionali. Ovvero glicautelativi per oltre un miliardo di euro che il top management ha ritenuto di dover effettuare per fronteggiare eventualiper cause legate al Dieselgate. “Rischi” insomma, come ...

fattiamotore : Gruppo Vw, utili giù del 7%. Pesano gli accantonamenti per spese legali - TutteLeNotizie : Gruppo Vw, utili giù del 7%. Pesano gli accantonamenti per spese legali - mobilethumb : #Seif, il gruppo #editoriale guidato dall’a.d. Cinzia #Monteverdi, vede aumentare l’Ebitda dell’89%.… -