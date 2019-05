Gruppo FCA - Per il nuovo impianto a Detroit si tratta sugli incentivi

FCA - Samsung e Google : i veicoli del Gruppo diventano sempre più intelligenti : Tutti i nuovi veicoli FCA a partire dal 2022 Saranno dotati di una tecnologia nata dalla collaborazione con Samsung e Google Da metà del 2020 tutte le vetture prodotte dal gruppo FCA saranno dotate di un nuovo “ecosistema“, nato dalla collaborazione tra il gruppo italoamericano, la coreana Samsung, ed il colosso del web Google. questa nuova tecnologia migliorerà le funzionalità online dei veicoli FCA di tutto il mondo. In una ...

Gruppo FCA - "Siamo pronti alla rivoluzione tecnologica" : Mike Manley, ad della Fiat Chrysler Automobiles, si è definito sicuro delle capacità del Gruppo di affrontare la rivoluzione tecnologica in corso. Nei prossimi anni, infatti, i vari marchi sotto l'egida di FCA dovranno aggiornarsi con nuovi modelli caratterizzati dall'elettrificazione e dalla guida autonoma, oltre che con vetture appositamente sviluppate per la Cina.FCA pronta alla rivoluzione tecnologica. D'altro canto migliorare la presenza ...

FCA – Le convinzioni di Manley decreteranno il fallimento del Gruppo - il fantasma di Marchionne si fa sempre più pesante : L’amministratore delegato di FCA, Mike Manley, rimane fermo sulle sue convinzioni, ‘sopravvivere’ è l’intento del Gruppo In una recente intervista sulla rivoluzione tecnologica che sta attraversando il settore auto (elettrificazione, guida autonoma, intelligenza artificiale), l’amministratore delegato del Gruppo Fca, Mike Manley, ha chiarito quelle che saranno le strade che interesseranno il futuro della sua ...

FCA What’s Behind : un documentario svela come vengono testate le auto del Gruppo : Per la prima volta viene mostrato il "dietro le quinte" delle fasi di ricerca e di sviluppo delle automobili FCA: dai -40°C...

Gruppo FCA - Manley : accordo con Tesla di durata pluriennale : L'accordo siglato dal Gruppo FCA e Tesla per unire le rispettive flotte e quindi ridurre le emissioni medie dei modelli talo-statunitensi ha una durata pluriennale. "Andrà avanti per gli anni a venire, confermo che l'accordo è su più anni", ha spiegato l'amministratore delegato Mike Manley nel corso dell'assemblea degli azionisti in corso ad Amsterdam. Il top manager, però, non ha dato indicazioni sulle cifre: "Il costo ...

Il Gruppo PSA archivia accordo con FCA : il suo vero obiettivo è un Gruppo premium? : PSA potrebbe puntare ad un noto Gruppo premium britannico per sferrare un’offensiva epocale al settore automotive Poco tempo fa avevamo parlato di un possibile accordo-fusione tra il Gruppo PSA e FCA che avrebbe portato alla nascita di una delle realtà più importanti del settore automotive, in grado di competere per volumi di vendita con le regine del settore, ovvero Volkswagen e Toyota. Il Gruppo PSA ha già avviato da un po’ di tempo una ...

Gruppo FCA - Accordo con Tesla per ridurre le emissioni medie in Europa : Il Gruppo FCA pagherà centinaia di milioni di euro alla Tesla per conteggiare le elettriche di Elon Musk nella propria gamma europea, in modo da facilitare il rispetto dei limiti di CO2 che entreranno in vigore dal 2021 (95 g/km) e, in una prospettiva ancora più stringente, nel 2025 e nel 2030. lindiscrezione pubblicata dal Financial Times, secondo cui il Gruppo italo-americano e la Casa di Palo Alto avrebbero stretto un Accordo consentito ...

Gruppo FCA - Usa - chiusa la causa antitrust : La filiale statunitense del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha raggiunto un accordo per chiudere una parte delle indagini avviate dalle autorità degli Stati Uniti sui presunti dati gonfiati sulle vendite mensili. Il patteggiamento riguarda una causa avviata da alcuni concessionari per violazione delle normative antitrust.Altre indagini in corso. La vicenda ha trovato il suo culmine nel luglio del 2016, quando il Dipartimento di Giustizia ...

Gruppo FCA - A Torino nasce l'Heritage Hub - VIDEO : Il Gruppo FCA ha inaugurato a Torino il nuovo Heritage Hub, un nuovo museo dedicato alla storia dei vari marchi italiani. Lo spazio polifunzionale racconterà al pubblico la storia dei vari modelli della Fiat, della Lancia, dell'Alfa Romeo e dell'Abarth, ripercorrendo tutte le tappe che hanno portato alla nascita dei vari modelli. Location storica. Il luogo scelto per la nuova sede del dipartimento Heritage del Gruppo FCA è l'ex Officina 81 di ...

Gruppo FCA - Possibile "super-piattaforma" con PSA : Il Gruppo FCA continua a rimanere sotto i riflettori della stampa internazionale con nuove indiscrezioni sui suoi rapporti con i francesi di PSA. L'agenzia americana Bloomberg scrive, infatti, della possibilità che nel giro di due o tre mesi partano trattative per una collaborazione su una piattaforma per veicoli da lanciare in Europa.Per ora solo una fase di valutazioni. Per il momento, tuttavia, si tratta comunque solo di valutazioni in corso ...

Gruppo FCA e Opel - Nuovi tagli del personale tra Canada e Austria : Dal settore automobilistico continuano ad arrivare notizie di tagli alla forza lavoro, a dimostrazione di quanto difficile sia l'attuale situazione. La Opel ha in programma, per esempio, di eliminare fino a 400 posti in Austria e il Gruppo FCA 1.500 in Canada.Tra 350 e 400 licenziamenti a Vienna. Nello specifico la Casa di Rüsselsheim ha intenzione di licenziare tra 350 e 400 dei suoi 1.200 dipendenti nell'impianto di cambi e motori di ...

Gruppo Volkswagen - Diess : non siamo interessati a FCA - avanti con Ford : Il Gruppo Volkswagen non è interessato alla Fiat Chrysler Automobiles, né, nello specifico, a uno dei marchi premium degli italo-statunitensi. "Le nostre priorità adesso sono altre", ha spiegato Herbert Diess, numero uno del conglomerato tedesco, nel corso di un colloquio con il Sole 24 Ore.Fca al centro di varie ipotesi. Diess allontana la raffica di indiscrezioni che hanno recentemente interessato il Gruppo Fca. Dall'inizio di marzo, ...

Gruppo FCA - Lo sviluppo delle nuove auto in una serie di filmati : Il Gruppo FCA presenta "What's behind", una serie di filmati che mostreranno per la prima volta il processo di ricerca e sviluppo delle proprie vetture. Con un video teaser sono stati mostrati i principali contenuti del progetto, che svelerà le modalità delle estenuanti prove alle quali i prototipi sono sottoposti prima di raggiungere i mercati di tutto il mondo. Per la prima volta dietro le quinte. Nelle ...

Gruppo FCA - tra i pretendenti spunta anche Renault : perché il Gruppo italo-americano fa gola a molti? : Dopo PSA, un altro Costruttore francese punta su un’alleanza con il Gruppo italo-americano che a questo punto può contare sull’imbarazzo della scelta Dopo l’interessa mostrato dal Gruppo PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) per una possibile alleanza-fusione con FCA, spunta una nuova “pretendente” per il Gruppo italo-americano. Secondo il Fianancial Time, infatti, anche Renault sarebbe interessata ad un possibile “matrimonio” con ...