Great | 14enne di Torino | fa il record italiano Ma le viene negato perché non ha la

(Di giovedì 2 maggio 2019) È unstrepitoso quello stabilito daNnachi. La ragazza torinese ha superato i 3 metri e settanta nel salto con l’asta, avvicinandosi almondiale della sua categoria. Ma c’è un problema:è nata ada genitori nigeriani e fino ai 18 anni non avrà la cittadinanza. Per questo il suo rischia di essere un “primato fantasma”.La Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), dopo ilstabilito sabato da, ha precisato: “La questione se siao meno è controversa, tant’è che il 24 maggio prossimo il consiglio federale avrà all’ordine del giorno proprio l’interpretazione della norma dello Ius soli sportivo: ilregistrato da un atleta equiparato èo no?”.In attesa della decisione della Federazione, sul ...

