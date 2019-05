Gp Spagna | Rossi | punto a lotta mondiale

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Questa gara sarà fondamentale per capire se siamo davvero migliorati” : Valentino Rossi è apparso quanto mai concentrato e carico nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP. Il nove volte campione del mondo è consapevole di essere nel bel mezzo di un positivo avvio di annata, ma sa anche perfettamente che si trova davanti a tre giorni forse decisivi per il prosieguo della sua stagione. Il pilota di Tavullia è reduce da una bella rimonta a ...

MotoGp - Spagna : riscatto Marquez a 1 - 75 - Rossi e Dovizioso in salita : ROMA - Ha buttato al vento la vittoria di Austin con una caduta, ora Marc Marquez è pronto a riscattarsi nel Gp di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGp che si correrà questo week end a ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi pietra angolare della rinascita Yamaha. Serve l’ultimo step per la vittoria. E intanto Vinales annaspa… : Domani si scende in pista a Jerez de la Frontera per l’inizio ufficiale del weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP e banco di prova fondamentale in casa Yamaha per verificare i progressi tecnici dell’ultimo periodo. Dopo un avvio molto difficile ed enigmatico in quel di Losail, la scuderia di Iwata sembra infatti aver cambiato passo specialmente con Valentino Rossi, capace di ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi pietra angolare della rinascita Yamaha. Serve l’ultimo step per la vittoria. E intanto Vinales annaspa… : Domani si scende in pista a Jerez de la Frontera per l’inizio ufficiale del weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP e banco di prova fondamentale in casa Yamaha per verificare i progressi tecnici dell’ultimo periodo. Dopo un avvio molto difficile ed enigmatico in quel di Losail, la scuderia di Iwata sembra infatti aver cambiato passo specialmente con un Valentino Rossi capace di ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso a Jerez lanciano il guanto di sfida a Marquez : L’attesa era snervante e finalmente si torna a girare. Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Lungo i 4.423 metri iberici i valori andranno a delinearsi con maggior precisione. Dove eravamo rimasti? L’errore dello ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Amo correre in Europa - possiamo essere competitivi a Jerez” : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e nel pRossimo weekend si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalla sorpresa delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez in pochi lo avevano messo in ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Amo correre in Europa - possiamo essere competitivi a Jerez” : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e nel pRossimo weekend si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalla sorpresa delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez in pochi lo avevano messo in ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi deve crederci! Parole d’ordine : regolarità e podio ad ogni gara. Il sogno Mondiale non è un miraggio : Valentino Rossi è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP con la chiara intenzione di proseguire in questo suo ottimo avvio di stagionale. Dopo la splendida rimonta (dal 14esimo al quinto posto) di Losail, ed i due secondi posti tra Argentina e Stati Uniti, il nove volte campione del mondo si coccola la sua piazza d’onore in classifica generale, a soli tre punti da Andrea Dovizioso, ma con ben sei lunghezze ...

Dalla Spagna : Tra gli obiettivi del Real Madrid per la prossima stagione ci sarebbe anche il bomber del Napoli : Arek Milik, in questa stagione, si è messo alle spalle i problemi fisici avuti nel passato e ha dimostrato a tutti di essere un bomber di grande valore. Il polacco ha segnato fino a questo momento venti reti stagionali.Le prestazioni del bomber ex Ajax non sono sfuggite nemmeno ad alcuni tra i migliori top club europei. Sulle tracce di Milik, come riporta la testata spagnola ChiringuitoTv, ci sarebbe il Real Madrid di Zinedine ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Alex Rins - la mina vagante per il Mondiale. Suzuki agile e maneggevole - prossime gare decisive : Il Motomondiale si appresta ad affrontare la quarta prova della stagione nel primo appuntamento della lunghissima estate europea che comincia proprio questo fine settimana a Jerez de la Frontera, in occasione del Gran Premio di Spagna 2019. Tra i vari padroni di casa a caccia di un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico bisogna prendere sicuramente in considerazione Alex Rins, vera e propria rivelazione di questo avvio di Campionato ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : esame di maturità per la Yamaha. Jerez fu incubo nel 2018 - Valentino Rossi si aspetta risposte : Anche se siamo solamente al quarto appuntamento della stagione per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2019, il Gran Premio di Spagna rappresenterà, almeno per quanto riguarda la Yamaha, un banco di prova importantissimo. Anzi, con molta probabilità sarà “Il” banco di prova per eccellenza. Dopo i primi tre Gran Premi tra Losail e continente americano, il Motomondiale sbarca in Europa e ci darà opinioni più chiare sui reali valori in ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Jerez. Nove vittorie e tante gioie sulla pista iberica per il Dottore : Il Motomondiale si appresta a trasferirsi in Europa per il quarto round stagionale in programma sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna. Il tracciato iberico in passato ha regalato grandi soddisfazioni per i colori azzurri ed in particolare per Valentino Rossi, il quale detiene il primato di maggior numero di vittorie nella classe regina a Jerez a quota 7, mentre i successi complessivi considerando anche le categorie minori sono ben 9. ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e il test probante per la Yamaha a Jerez de la Frontera : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e tra due settimane si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalla sorpresa delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez in pochi lo avevano messo in ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e il test probante per la Yamaha a Jerez de la Frontera : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e tra due settimane si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalle sorprese delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez pochi lo avevano messo in preventivo ...