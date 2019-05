Gomorra 4 | venerdì il finale di stagione | L' ultimo scontro per il controllo del territorio

Gomorra La Serie quarta stagione - le puntate di venerdì 26 aprile : Gomorra La Serie quarta stagione le puntate di venerdì 26 aprile: il clan di Forcella sempre più in pericolo Su Sky On Demand, SkyGo e Now Tv disponibili già da venerdì mattina venerdì 26 aprile due nuove puntate della quarta stagione di Gomorra – La Serie su Sky Atlantic, Sky Cinema On Demand e in streaming su Sky Go e Now Tv. Quelle che trovate di seguito sono anticipazioni sulle puntate, ovviamente se non avete visto le precedenti non ...

Gomorra 4 - Loris De Luna, Marco D'Amore e Arturo Moselli La quarta stagione di Gomorra è composta da sei prime serate, dirette dai veterani Francesca Comencini e Claudio Cupellini insieme agli esordienti Enrico Rosati e Ciro Visco, nonché a Marco D'Amore, storico protagonista della serie, passato adesso dietro la macchina da presa. In realtà la morte del suo personaggio, Ciro Di Marzio, non è archiviata e in molti sperano in un suo ...

Gomorra la serie - due nuove puntate venerdì 19 aprile - le anticipazioni : Gomorra – La serie 4 venerdì 19 aprile Sangue Blu e le difficoltà dell’aeroporto nei due episodi Su Sky On Demand, SkyGo e Now Tv disponibili già da venerdì mattina Torna l’appuntamento con due nuovi episodi di Gomorra su Sky Atlantic, Sky Cinema alle 21:15 ma anche on demand da venerdì mattina e su Now Tv in streaming, questa settimana diretti da Enrico Rosati. Gomorra – La serie gli episodi del 19 aprile La lunga attesa per ...

Anticipazioni Gomorra 4 - venerdì 19 aprile : si sposa la Regina di Secondigliano : venerdì, 19 aprile, in prima serata su Sky Atlantic andrà in onda la quarta puntata della quarta stagione di Gomorra e assisteremo precisamente al settimo e all'ottavo episodio della serie tv, ispirata all'omonimo romanzo dello scrittore napoletano, Roberto Saviano. Alla fine del sesto episodio di Gomorra, è stata mostrata un'immagine di Patrizia, che ha catturato l'attenzione di tutti i telespettatori: per pochi secondi è stata mostrata la ...

Gomorra 4 : anticipazioni quarta puntata di venerdì 19 aprile 2019 : Gomorra 4 - Loris De Luna, Marco D'Amore e Arturo Moselli La quarta stagione di Gomorra è composta da sei prime serate, dirette dai veterani Francesca Comencini e Claudio Cupellini insieme agli esordienti Enrico Rosati e Ciro Visco, nonché a Marco D'Amore, storico protagonista della serie, passato adesso dietro la macchina da presa. In realtà la morte del suo personaggio, Ciro Di Marzio, non è archiviata e in molti sperano in un suo ...

Gomorra – La Serie - la quarta stagione : le puntate di venerdì 12 aprile dirette da Marco D’Amore : Gomorra – La Serie 4 venerdì 12 aprile le puntate dirette da Marco D’Amore (Ciro) Su Sky On Demand, SkyGo e Now Tv disponibili già da venerdì mattina Appuntamento imperdibile venerdì 12 aprile con Gomorra – La Serie: altri due episodi della quarta stagione in prima tv assoluta. Questa settimana con un motivo di curiosità in più, il quinto e sesto episodio sono infatti stati diretti da Marco D’Amore, l’attore che ...

Gomorra 4 - anticipazioni terza puntata di venerdì 12 aprile : qualcuno userà Nicola : venerdì, 12 aprile, alle ore 21:15, in prima serata su Sky Atlantic, andrà in onda la terza puntata della quarta stagione di Gomorra, la serie tv ispirata ai romanzi dello scrittore napoletano Roberto Saviano. La serie è giunta alla sua fase cruciale, in quanto tra due giorni assisteremo agli episodi cinque e sei, diretti dall'attore Marco D'amore. Quest'ultimo è stato l'attore protagonista della serie tv fino al finale della terza stagione, ...

Gomorra 4 : anticipazioni terza puntata di venerdì 12 aprile 2019 : Gomorra 4 - Loris De Luna, Marco D'Amore e Arturo Moselli La quarta stagione di Gomorra è composta da sei prime serate, dirette dai veterani Francesca Comencini e Claudio Cupellini insieme agli esordienti Enrico Rosati e Ciro Visco, nonché a Marco D'Amore, storico protagonista della serie, passato adesso dietro la macchina da presa. In realtà la morte del suo personaggio, Ciro Di Marzio, non è archiviata e in molti sperano in un suo ...

Gomorra la quarta stagione - le puntate di venerdì 5 aprile su Sky : Gomorra il terzo e quarto episodio ci portano a Bologna e Londra, le anticipazioni delle puntate del 5 aprile Due nuove puntate di Gomorra venerdì 5 aprile su Sky, con tante modalità di visione differente: alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q, ma dalla mattina di domani gli episodi saranno pronti su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV. Londra e Bologna faranno da sfondo a questi due nuovi ...

