Giuseppe Conte | colpo di mano | ' Propongo la revoca di Siri Cosa non devono fare Lega e

Caso Siri - Giuseppe Conte chiede le dimissioni del sottosegretario leghista indagato per corruzione : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione: "Assumendomi tutta la responsabilità politica, proporrò al prossimo Consiglio dei ministri la proposta di revoca del sottosegretario Siri". Per Conte la sua decisione è solamente "politica".Continua a leggere

"Dimettiti". Giuseppe Conte chiede il passo indietro ad Armando Siri con l'assicurazione di reintegro : "Armando, non vedo altra soluzione politica che le dimissioni". Questo il ragionamento che Giuseppe Conte ha fatto ad Armando Siri, in un incontro avvenuto in serata ieri sera che doveva rimanere segretissimo. Il presidente del Consiglio, che già aveva battuto il tasto sul "lato umano" da preservare nella vicenda, ha avuto con il sottosegretario ai Trasporti un incontro che definiscono cordiale e rilassato nei modi, ma inflessibile ...

Giuseppe Conte si è perso la Libia : Bushaga non esclude un contrattacco e avverte che dopo la ritirata di Haftar la mappa politica della Libia sarà diversa da prima. Giancarlo De Palo

Matteo Salvini - l'ultimatum a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : "Siri? Decida il premier - vado avanti" : Il «caso Siri», il sottosegretario della Lega al quale il ministro pentastellato, Danilo Toninelli, ha revocato le deleghe perché indagato per corruzione nell' ambito di una inchiesta sull' eolico, per ora resta un caso. Dai contorni un po' sfrangiati, vista la coda di polemiche innescate sulle inte

Li Keqiang incontra Giuseppe Conte : Conte ha dichiarato che l'iniziativa "Belt and Road" porta prosperità nel mondo. L'Italia intende partecipare attivamente a tale iniziativa, approfondendo la cooperazione con la Cina in settori come ...

"Nessun passo avanti sul caso Regeni". Giuseppe Conte a mani vuote dopo incontro con al Sisi : Giuseppe Conte in conferenza stampa a Pechino spiega: "Questa sera ho incontrato al Sisi" e sul caso Regeni dice: "È stata una delle cose più importanti di cui abbiamo parlato. C'è insoddisfazione perché a distanza di tempo non c'è ancora nessun concreto passo avanti che ci lasci intravedere un accertamento dei fatti plausibile".In campo libico assicura che "Al Sisi non interviene, non intende farsi ...