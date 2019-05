Giro d’Italia 2019 | ufficializzata la formazione dell’Androni Sidermec | sette italiani

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) La Androni Giocattoliha ufficialmente comunicato lache disputerà ild’Italia. La squadra di Gianni Savio cercherà di essere protagonista lungo le strade della Corsa Rosa e vorrà onorare al meglio la wild card ricevuta per partecipare alla prima grande corsa a tappe della stagione, a vestire il rosso saranno otto corridori per dare lustro alla compagine vincitrice della Ciclismo Cup e reduce da un aprile di lusso.L’uomo simbolo sarà Fausto Masnada che ha vinto due tappe all’ultimo Tour of the Alps ma attenzione anche a Manuel Belletti e Mattia Cattaneo che ha vinto ildell’Appennino, l’obiettivo dellasarà quello di vincere una tappa e di entrare nelle varie fughe di giornata: lo scorso anno almeno un uomo della Androni fu presente in fuga in tutte le frazioni. Benin squadra per il...

