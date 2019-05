Giro d’Italia 2019 | chi sarà la madrina? Ancora non è stata annunciata

Giro d’Italia 2019 : le squadre più attrezzate e con i gregari migliori. Quali team saranno i fari della corsa? : Ci avviciniamo sempre più alla partenza: circa dieci giorni all’attesissima cronometro individuale con partenza da Bologna che darà il via al Giro d’Italia. Cinque principali favoriti, che siamo andati a scoprire ad uno ad uno oggi, con il nostro Vincenzo Nibali che sogna in grande, tantissimi outsiders (clicca qui per scoprirli). Il ciclismo si sa, è uno sport individuale, ma la squadra fa grandissima parte del risultato finale: ...

La libreria AUT vi aspetta per ”Storie dal Giro d’Italia” | Giovedì 9 Maggio 2019 : ”Storie dal Giro d’Italia” è un evento in programma per Giovedì 9 Maggio alle ore 18.45 alla libreria AUT. Ospiti il giornalista di Radio 24 Dario Ricci e Dario Ceccarelli de Il Sole 24 ore.Quella che partirà da Bologna sabato 11 Maggio sarà la centoduesima edizione del Giro d’Italia. Quel Giro che da sempre significa sudore, fatica, gioia indescrivibile ma anche debacle storiche, storiacce di doping ed incidenti ...

Alberto Volpi - ds Bahrain Merida : “Vincenzo Nibali è determinato per il Giro d’Italia. Pozzovivo sta meglio. Bernal e Yates ossi duri” : Manca poco più di una settimana all’appuntamento clou di questa prima parte di stagione: il Giro d’Italia 2019. Le squadre si stanno preparando e così sta facendo anche la Bahrain Merida che fra classiche e brevi corse a tappe sta completando la marcia di avvicinamento verso la Corsa Rosa. Vincenzo Nibali sarà l’uomo di punta di una formazione che partirà sicuramente per ben figurare e se possibile far alzare le braccia al ...

Giro d’Italia 2019 - la Bardiani dei giovani italiani. Obiettivi ed ambizioni per onorare la Corsa Rosa : Una delle primissime formazioni annunciate per il Giro d’Italia 2019 è stata la Bardiani-CSF, l’eterno vivaio del ciclismo italiano. Gli otto corridori selezionati sono Enrico Barbin, Giovanni Carboni, Luca Covili, Mirco Maestri, Umberto Orsini, Lorenzo Rota, Manuel Senni e Paolo Simion. Le riserve pronte a subentrare in caso di forfait, invece sono: Vincenzo Albanese, Daniel Savini e Alessandro Tonelli. I ragazzi saranno diretti da ...

Giro d’Italia : i capitani di tutte le squadre - da Nibali a Bernal : A nove giorni dal via del Giro d’Italia 2019, pronto a scattare sabato 11 maggio da Bologna, si sta completando l’elenco dei corridori al via. Alcune squadre hanno già completato la propria formazione, mentre altre devono ancora definire alcuni posti. È già ben chiaro però quali saranno i leader e gli obiettivi con cui ogni team si schiererà al via della corsa rosa. L’elenco dei campioni è molto lungo, sia per chi cerca la maglia rosa finale sia ...

Giro d’Italia 2019 – Cresce l’attesa per la nuova edizione della corsa : le schede dei principali sfidanti per la vittoria : A un mese dalla tappa finale di Verona, il Trofeo Senza Fine, assegnato al vincitore del Giro, è da oggi esposto al Palazzo della Gran Guardia a Verona, di fronte all’Arena. I principali contendenti alla vittoria finale raccontano le loro aspettative a poco più di una settimana dal via Mancano solo nove giorni alla Grande Partenza del Giro d’Italia edizione numero 102, organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, che ...

Giro d’Italia 2019 : gli outsider e le possibili sorprese per la classifica generale. Attenzione a Miguel Angel Lopez e Mikel Landa : Sabato 11 maggio prenderà il via da Bologna il Giro d’Italia 2019 e inizierà così l’attesa corsa per la conquista della Maglia Rosa. In questa 102ma edizione saranno davvero tantissimi i big pronti a darsi battaglia sulle strade del Bel Paese. Sulla carta saranno cinque i grandi favoriti per la vittoria finale, ma in tre settimane di corsa tutto può succedere e quindi il nome del vincitore potrebbe essere anche un altro. Andiamo quindi a ...

Giro d’Italia 2019 : i favoriti. Dumoulin - Nibali - Roglic - Bernal e Simon Yates. Un pokerissimo che darà spettacolo : Tutto pronto ormai, si scaldano i motori: sabato 11 maggio partirà da Bologna, con una cronometro individuale che si concluderà in cima al San Luca, il Giro d’Italia 2019. Ventuno tappe attesissime, con tanta salita per arrivare alla prova contro il tempo finale di Verona. Una startlist di lusso quella per la Corsa Rosa quest’anno: ci sono almeno cinque corridori che partiranno sullo stesso livello, pronti a contendersi il Trofeo ...

Giro d’Italia 2019 - ufficializzata la formazione dell’Androni Sidermec : sette italiani - ci sono Masnada e Cattaneo : La Androni Giocattoli Sidermec ha ufficialmente comunicato la formazione che disputerà il Giro d’Italia 2019. La squadra di Gianni Savio cercherà di essere protagonista lungo le strade della Corsa Rosa e vorrà onorare al meglio la wild card ricevuta per partecipare alla prima grande corsa a tappe della stagione, a vestire il rosso saranno otto corridori per dare lustro alla compagine vincitrice della Ciclismo Cup e reduce da un aprile di ...

Giro d’Italia 2019 : elenco partecipanti - startlist e squadre. Nibali - Dumoulin - Bernal - Roglic e Simon Yates le stelle : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna, la prova contro il tempo nel capoluogo emiliano assegnerà la prima maglia rosa attorno alle ore 20.00: un arrivo al tramonto per incoronare il primo Re della corsa a tappe che ci terrà compagnia per ben tre settimane, fino a domenica 2 giugno quando andrà in scena un’altra cronometro a Verona. Il parterre è davvero di lusso con alcuni dei ...

Giro d’Italia 2019 - tutte le salite della Corsa Rosa : definite le categorie dei GPM. Cima Coppi sul Gavia - c’è il Mortirolo : Sono state ufficialmente comunicate tutte le salite e le categorie di difficoltà dei Gran Premi della Montagna al Giro d’Italia 2019. La Corsa Rosa scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona. Sono previste 21 tappe che i corridori dovranno affrontare nell’arco delle tre settimane e il percorso è infarcito di tante salite, ...

Giro d’Italia 2019 : ci saranno quasi tutti i big. La lista degli assenti : da Chris Froome a Geraint Thomas : Un Giro d’Italia dalle grandissime firme quello che prenderà il via il prossimo sabato 11 maggio da Bologna, con una breve cronometro individuale che porterà in cima al San Luca. Mai come quest’anno infatti saranno presenti alla partenza tantissimi dei più importanti pretendenti in chiave grandi giri. Da Vincenzo Nibali a Tom Dumoulin, già vincitori della Corsa Rosa in passato, passando dai giovani e rampanti colombiani Egan Bernal e Miguel ...

Giro d’Italia 2019 : Elia Viviani il punto di riferimento per le volate. Il veronese deve riscattare una primavera non esaltante : Il tricolore sulle strade del Giro d’Italia, niente di più bello da vedere, ancor di più se salirà (magari spesso e volentieri) sul gradino più alto del podio. Sarà ovviamente Elia Viviani uno dei fari per il Bel Paese nella Corsa Rosa che scatterà il prossimo 11 maggio da Bologna. Il capitano della Deceunick Quick-Step sarà ovviamente il punto di riferimento per le volate: il livello raggiunto è al top mondiale e, viste alcune assenze, ...

Giro d’Italia 2019 : il piano di Vincenzo Nibali. Limitare i danni nelle cronometro e poi puntare sui tapponi alpini della terza settimana : Vincenzo Nibali torna al Giro d’Italia con un chiaro obiettivo: conquistare per la terza volta in carriera la Maglia Rosa. Lo Squalo, dopo aver saltato l’appuntamento lo scorso anno per concentrarsi sul Tour de France, andato poi non certo come sperato, è pronto a calcare nuovamente il palcoscenico della Corsa Rosa per fare gioire i tifosi italiani. Nibali è sempre salito sul podio nelle ultime cinque edizioni in cui ha partecipato, ...