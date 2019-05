Giovanni Ciacci contro Malgioglio | “Nessun fidanzato | vive di gossip”

Grande Fratello - Malgioglio. Giovanni Ciacci tuona : “Sono stufo!” : Grande Fratello 16, Giovanni Ciacci attacca Cristiano Malgioglio: “Mi copia in tutto” Non le ha mandate a dire Giovanni Ciacci a Cristiano Malgioglio nell’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo Tv. Il volto di Detto Fatto, si è infatti scagliato contro l’opinionista del GF 16, accusandolo di copiarlo sempre. Cristiano Malgioglio non fa che copiarmi. E’ sufficiente guardare com’era vestito una sera al ...

Eliana Michelazzo insulta Giovanni Ciacci a Live non è la D’Urso : Eliana Michelazzo è ormai un ospite fisso di “Live Non è la D’Urso” è intervenuta in rappresentanza di Pamela Prati in quanto direttrice dell’agenzia di comunicazione che ne cura l’immagine e il misterioso matrimonio della showgirl. In un diverbio con Giovanni Ciacci la Michelazzo lo ha insultato in diretta: «Non sei nessuno. Torna a portare le borsette a Valeria Marini». Nella sesta puntata di “Live non è la D’Urso” ...

Live-Non è la D’Urso - Eliana Michelazzo attacca Giovanni Ciacci : 'Chi ti credi di essere' : Da qualche settimana a questa parte nel mondo del gossip è nato un vero e proprio giallo legato alle presunte nozze tra Pamela Prati e l’imprenditore Mark Caltagirone. Nello studio di Live-Non è la D’Urso, durante la sesta puntata, Eliana Michelazzo ha avuto un duro scontro con Giovanni Ciacci. Scontro tra Eliana Michelazzo e Giovanni Ciacci nella trasmissione Live-Non è la D’Urso Il talk di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso ha aperto i ...

Valeria Marini e la foto del 1995 con Giovanni Ciacci. Lui è irriconoscibile : Valeria Marini in uno scatto di Cannes 1995. Nell’immagine condivisa su Instagram, la showgirl sarda indossa una maliziosa maglia a barchetta, che lascia intravedere la spalla. Immancabili i suoi boccoli biondi. Ma l’uomo accanto a lei per i follower è irriconoscibile. Anche se si tratta di un volto famoso della tv. Avete capito di chi si tratta? Il ragazzo con il pizzetto e i capelli fluenti scuri altro non è che Giovanni Ciacci. ...

Giovanni Ciacci sotto accusa : “Ecco perché vado dalla d’Urso” - e tira in ballo Belen : Giovanni Ciacci presente sia in Rai sia a Mediaset, le accuse a Tv Talk Giovanni Ciacci è stato ospite di Tv Talk oggi e non sono mancate accuse per lui. Il protagonista di Detto Fatto è spesso tra gli opinionisti di Live Non è la d’Urso come di altri programmi di Barbara d’Urso. Il suo […] L'articolo Giovanni Ciacci sotto accusa: “Ecco perché vado dalla d’Urso”, e tira in ballo Belen proviene da Gossip e Tv.

Damiano Allotta al Grande Fratello 2019 : chi è il fidanzato di Giovanni Ciacci : Damiano Allotta al Grande Fratello 2019: chi è il fidanzato di Giovanni Ciacci Lunedì 8 aprile torna in onda il celebre reality show Grande Fratello, con l’edizione numero sedici. I concorrenti che faranno parte dello show non sono ancora stati confermati, ma, secondo alcune indiscrezioni, tra di loro dovrebbe esserci anche il modello e agente immobiliare Damiano Allotta. Andiamo a scoprire chi è il presunto prossimo concorrente dello ...

Giovanni Ciacci punge Belen e Stefano : 'Se ti vuoi nascondere non ti baci alla finestra' : Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad essere sulla bocca di tutti: proprio nel giorno in cui sono stati "premiati" da Striscia la Notizia con un doppio Tapiro d'Oro, i piccioncini hanno subito un attacco dal protagonista di un'altra trasmissione di successo della concorrenza. Durante una recente puntata di Detto Fatto, Giovanni Ciacci ha commentato in modo piuttosto polemico le foto dei baci che i due si sono ...

Suor Cristina a Ballando - è polemica : scatta il paragone con Giovanni Ciacci : Ballando con le Stelle prima puntata: pioggia di critiche per Suor Cristina Com’era prevedibile la presenza di Suor Cristina Scuccia a Ballando con le Stelle 2019 ha scatenato la polemica. Ma ad alimentare le critiche è stata la modalità con la quale la religiosa partecipa al programma di Milly Carlucci. A differenza degli altri concorrenti […] L'articolo Suor Cristina a Ballando, è polemica: scatta il paragone con Giovanni Ciacci ...

Giovanni Ciacci contro Emma : "Si parla più dei gossip che della sua musica" : Emma Marrone torna ad essere l'argomento preferito dello stylist Giovanni Ciacci che, sulla cantante salentina, non è si è mai risparmiato con le punzecchiature. L'ultimo affondo verso Emma è arrivato ...