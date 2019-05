Giornata Nazionale per la salute Dai benessere alla tua città

Alleanza Mobilità Dolce : al via la 2ª edizione della Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie : La seconda Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, edizione 2019, si svolge sabato 4 e domenica 5 maggio, dove antiche Ferrovie e vecchi tracciati saranno valorizzati con treni storici, Ferrovie turistiche o come greenways su cui camminare e pedalare. Anche quest’anno l’Alleanza Mobilità Dolce si avvale della collaborazione e del patrocinio di Fondazione FS, la società di FS che cura il patrimonio storico e realizza treni turistici ...

MUTUALISMO - Giornata Nazionale : 'VOGLIAMO UN'EUROPA SOLIDALE ATTENTA AL WELFARE' : "Le posizioni antivax ci inquietano perché rischiano di far regredire le società a uno stato di inconsapevolezza dei progressi favoriti dalla medicina e dalla scienza" dichiara Placido Putzolu, ...

POTENZA : Giornata Internazionale del lavoro e della cultura : ...50 Michela Addis, Ordinario di economia e gestione delle imprese, Università di Roma Tre "cultura. Le nuove sfide per il lavoro" 16:10 Gertruda Uscinska, Presidente ZUS, Polonia "Il lavoro ...

Domenica 28 Giornata internazionale della danza sulle punte a Zoomarine : Roma, 26 apr. (Labitalia) - Zoomarine, il più grande parco marino italiano, festeggia la Giornata [...]

Roma. Giornata della Danza : i giovani dell’Accademia Nazionale al Municipio V : Luoghi e non luoghi, comunque spazi. E ciascuno a suo modo descrive un posto: il Municipio V. È in questi ambienti

Giornata internazionale del Libro - il 2019 è l’anno dei Centennials : come farli leggere di più? : Ogni 23 aprile si celebra la Giornata internazionale del Libro: una data importante, per riscoprire il valore culturale e intellettuale dei libri, anche e soprattutto per i ragazzi. È infatti a loro che la maggior parte delle iniziative pensate per questa Giornata sono rivolte: come coinvolgere i Centennials, ovvero quelli nati con internet a portata di smartphone, ad appassionarsi alla lettura?Continua a leggere

Oggi è la Giornata Nazionale della salute della donna : Ricorre Oggi, 22 aprile 2019, la Giornata nazionale della salute della donna, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2015 e promossa dal Ministero della salute insieme alla Fondazione Atena Onlus: viene celebrata ogni anno con iniziative di sensibilizzazione e prevenzione organizzate dalle principali istituzioni, associazioni, società scientifiche, che si occupano di promozione della salute della donna. A ...

La Giornata internazionale della Terra : Dopo gli eventi in occasione del World Earth Day del 22 aprile, il villaggio porta in città spettacoli, talk show, appuntamenti pensati per discutere di temi come ambiente, Agenda 2030, shopping ...

Google Arts & Culture espande la lista dei siti storici in 3D in occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti : La lista dei siti storici esplorabili in 3D su Google Arts & Culture si espande ulteriormente in occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti. L'articolo Google Arts & Culture espande la lista dei siti storici in 3D in occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti proviene da TuttoAndroid.

Giornata Internazionale della Terra : cosa fare e cosa non fare per proteggere il pianeta : Da quasi 50 anni, il 22 aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata della Terra, un momento per riflettere su temi importanti come la protezione dell’ambiente e la salvaguardia di ogni forma di vita e delle risorse naturali. Nel 2019, la ricorrenza coincide con Pasquetta, una Giornata che, da tradizione, viene trascorsa all’aria aperta, magari facendo un pic nic sul prato, una passeggiata al mare o una gita fuori porta. “Mi fa piacere che ...

Il lavoro degli scienziati italiani nel mondo : sano orgoglio nazionale nella Giornata della Scienza : E bene ricordare ogni tanto che l’Italia non è solo storia, bellezze naturali, arte, musica e cibo ma anche ricerca scientifica. La Giornata Internazionale della Scienza che si celebra oggi in occasione dell’anniversario della morte di Leonardo da Vinci è un’ottima occasione per ricordare il lavoro degli scienziati italiani nel mondo. Gli scienziati italiani sono presenti in tutti gli istituti di ricerca del mondo e hanno ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2019 : concluse le batterie della seconda Giornata. Buoni risultati per gli equipaggi della Nazionale : Dopo le prime finali di stamane, sono riprese le gare a Piediluco le gare del Memorial d’Aloja di Canottaggio: nel pomeriggio si sono tenute le batterie delle finali di domani. Dopo gli ottimi risultati delle prime finali, gli equipaggi della Nazionale italiana si mettono ancora in luce facendo pregustare una domenica densa di risultati di uguale livello. Nel singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti con 7’18″13 va in ...

Giornata Nazionale trapianti : in Italia 140 trapianti polmonari ogni anno - il 40% per pazienti con fibrosi cistica : pazienti, NUMERI E PROSPETTIVE – La fibrosi cistica è la malattia genetica a trasmissione autosomica recessiva più frequente nella popolazione europea. È la più comune fra le malattie genetiche gravi; chi nasce malato ha ereditato un gene difettoso sia dal padre sia dalla madre che sono, senza saperlo, portatori sani del gene CFTR mutato. Grazie alla legge 548/93 è presente almeno un Centro per ogni Regione su tutto il territorio ...

Oggi è la Giornata internazionale del volo umano nello spazio : Oggi, 12 aprile 2019, si celebra la Giornata internazionale del volo umano nello spazio, in ricordo dell’impresa di Jurij Gagarin, che il 12 aprile 1961 diventava il primo uomo a raggiungere l’orbita e ad osservare la Terra da un punto di vista ancora sconosciuto. “Vedo la Terra circondata da foschia. Mi sento bene. Com’è bello“: queste le parole di Gagarin, a bordo della capsula Vostok. Cinquantotto anni fa ...