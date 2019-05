Giocatore dell’Anno UNFP della Ligue 1 | ecco i candidati al POTY!

Premier League - Sterling Giocatore dell’Anno per i giornalisti inglesi : L’attaccante del Manchester City, Raheem Sterling, è stato nominato giocatore dell’anno dalla Football Writers’ Association. Sterling ha ricevuto il 62% degli oltre 400 voti, superando facilmente il difensore del Liverpool Virgil van Dijk. Il 24enne Sterling ha segnato 23 gol, con 17 assist in tutte le competizioni in questa stagione, giocando un ruolo chiave nel City. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO ...

FIFA 19 POTY : Van Dijk è il Giocatore dell’Anno PFA! Sterling il miglior giovane. Le soluzioni delle SBCì : Come ogni anno anche questa volta la Professional Footballers’ Association (PFA), l’associazione che riunisce i calciatori professionisti di tutto il Regno Unito ha assegnato una serie di riconoscimenti per tutti i giocatori che si sono contraddistinti nel corso di questa stagione ed in particolare i premi per il POTY – Player of the Year, ossia […] L'articolo FIFA 19 POTY: Van Dijk è il giocatore dell’anno PFA! ...